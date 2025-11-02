Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ με σκόρερ Γιακουμάκη

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μία ιδανική κατάσταση, η οποία διαδέχθηκε άμεσα και δυναμικά το αρνητικό ξεκίνημα και την γκρίνια στο ξεκίνημα της σεζόν.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετρά πέντε διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας κατά βούληση (15 γκολ σε αυτό το διάστημα), δείχνοντας επιθετική αξιοπιστία και λειτουργία = που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Οι μεγάλες νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Λιλ έχουν ανεβάσει την ψυχολογία στα ύψη, με τον «Δικέφαλο» να βγαίνει σε αυτό το διάστημα από τα πιο τρελά όνειρα των οπαδών του.



Στο 2.54: Γκολ Γιακουμάκης οποιαδήποτε στιγμή

Απέναντι του τώρα ο Πανσερραϊκός, που προσπαθεί να σταθεί αξιοπρεπώς, αλλά ιστορικά δεν μπορεί να προβάλει αντίσταση στον ΠΑΟΚ. Η παράδοση είναι συντριπτικά υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Στις έξι πρόσφατες αναμετρήσεις τους ανεξαρτήτως έδρας, ο ΠΑΟΚ έχει ισάριθμες νίκες, σκοράροντας το λιγότερο δύο γκολ ανά αγώνα. Η διαφορά στο σκοράρισμα σε αυτή την περίοδο φτάνει το συντριπτικό 23-3.

Το ζητούμενο σε αυτή την έξοδο είναι εκτός από το να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, να πάρει ένα «επαγγελματικό» τρίποντο χωρίς απώλεια ενέργειας ή τραυματισμούς, καθώς την Πέμπτη ακολουθεί η κρίσιμη ευρωπαϊκή μάχη με τη Γιουνγκ Μπόις στη Θεσσαλονίκη. Και σε κάτι τέτοια παιχνίδια με αντιπάλους που κλείνονται, θα χρειαστεί η εμφατική παρουσία του Γιώργου Γιακουμάκη μέσα στην περιοχή.



Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός, όλες τις επιλογές για τα σημερινά παιχνίδια και ανακαλύψτε τη Super Προσφορά* Γνωριμίας.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



