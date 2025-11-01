Ολυμπιακός - Άρης με προϊστορία μισού αιώνα και «Ενίσχυση» στα γκολ

Σαράντα δύο χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που ο Άρης έφυγε νικητής από το «Καραϊσκάκης», μια περίοδος που μοιάζει με μικρή… αιωνιότητα. Για την ακρίβεια κοντά στον μισό αιώνα. Από τότε άλλαξαν εποχές, ρόστερ, προπονητές, αλλά όχι η ιστορία: το Φάληρο παραμένει για τους «κιτρινόμαυρους» η πιο δύσκολη έδρα στην Ελλάδα, ένα γήπεδο όπου κάτι πάντα πάει στραβά.

Ο Άρης ταξιδεύει στον Πειραιά με μπερδεμένη εικόνα. Από τη μία έχει μόλις μία ήττα στα τελευταία εννέα ματς (από τον ΟΦΗ), αλλά από την άλλη προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, οι οποίες μαρτυρούν έλλειψη καθαρού μυαλού στις κρίσιμες στιγμές. Οι δύο πρόσφατες νίκες του απέναντι στον Ολυμπιακό ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ ως φιλοξενούμενος του Ολυμπιακού νίκησε τελευταία φορά το 2002, αλλά στο ΟΑΚΑ.

Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός δείχνει να ανεβάζει στροφές. Μετά τη νίκη στο ντέρμπι επί της ΑΕΚ (2-0) και το εμφατικό 5-0 στο Κύπελλο με τον Βόλο, ο Μεντιλίμπαρ βλέπει την ομάδα του να βρίσκει σταθερότητα. Με φρέσκα πόδια από το rotation, οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν σε ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα, πριν στρέψουν το βλέμμα στην Αϊντχόφεν.

Εντυπωσιακό: στις 40 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις, ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει σε όλες!

