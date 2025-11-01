Είδες πόσο «Ενισχυμένα» παίζει το 15x15 στο Μπάγερν – Λεβερκούζεν;

Η Μπάγερν του Βενσάν Κομπανί συνεχίζει να καταγράφει νούμερα που τρομάζουν: 14/14 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, 38-5 γκολ στη Bundesliga και ποδόσφαιρο που θυμίζει τις χρυσές εποχές του Χάινκες. Η κυριαρχία της δεν περιορίζεται στα αποτελέσματα, αλλά μεταφράζεται σε εντυπωσιακή παραγωγικότητα, επιθετική φαντασία και μία φούρια που πνίγει κάθε αντίπαλο.

Οι Βαυαροί έχουν ασπαστεί και φέτος τον ρόλο του απόλυτου φαβορί και το επιβεβαιώνουν με συνέπεια. Ξεκινούν πάντα δυνατά, πιέζουν από το πρώτο λεπτό και στα περισσότερα ματς έχουν «καθαρίσει» πριν φτάσει το ημίχρονο. Στα 19 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους στη Bundesliga, έχουν σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές, ενώ στα 9 πιο πρόσφατα προηγήθηκαν ήδη από το πρώτο 45λεπτο.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.42: Μπάγερν Μονάχου να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα



Η Λεβερκούζεν πάλι μπορεί να έχει δείξει ότι διαχειρίζεται καλά τη μετά Τσάμπι αλόνσο εποχή, αλλά όσο και αν δείχνει σκληροτράχηλη, και να έχει μία σχετικά καλή πρόσφατη παρουσία στο Μόναχο (1-2-1 στις τελευταίες επισκέψεις), προσπαθεί ακόμα να διαχειριστεί το ασήκωτο 2-7 από την Παρί. Αντέδρασε με το 2-0 επί της Φράιμπουργκ και με πρόκριση στο Κύπελλο, ωστόσο η διαφορά δυναμικής με την Μπάγερν είναι κάτι μη διαπραγματεύσιμη.

Και υπάρχει και ο Χάρι Κέιν που κάνει απίθανα πράγματα, καθώς μετράει ήδη 12 δικό του γκολ στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές και εάν δει κανείς το πώς κινείται σε κάθε ματς, θα καταλάβει ότι ο Άγγλος φορ δεν γίνεται να μαρκαριστεί από κανέναν στη Γερμανία.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Μπάγερν – Λεβερκούζεν, όλες τις επιλογές για τα σημερινά παιχνίδια και ανακαλύψτε τη Super Προσφορά* Γνωριμίας.



Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



