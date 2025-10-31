Μονακό – Παναθηναϊκός με «πριγκιπική» Ενίσχυση

Η αυλαία της «διαβολοβδομάδας» στη EuroLeague κλείνει με μια αναμέτρηση που υπόσχεται έντονα συναισθήματα.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για να αντιμετωπίσει τη Μονακό, έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία μετά το επιβλητικό φινάλε με τη Μακάμπι. Οι «Πράσινοι» χρειάστηκε να φτάσουν στο τελευταίο 10λεπτό για να βγάλουν ενέργεια στην άμυνα. Όταν όμως το έκαναν, άφησαν πίσω τους Ισραηλινούς και έφτασαν κοντά στους 100 πόντους, με Γιουρτσεβέν και Σορτς να βγάζουν highlights κοντά και μακριά από το καλάθι. Πρόβλημα ο τραυματισμός του Χολμς, που αφήνει κενό στη ρακέτα και αυξάνει τις απαιτήσεις από τους υπόλοιπους.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Over 172.5 πόντοι– Ναν Over 20.5 πόντοι – Ερνανγκόμεθ Under 7.5 ριμπάουντ

Η Μονακό παραμένει γρίφος, ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο. Μετά τις ήττες από Χάποελ και Βίρτους, έβγαλε την τέλεια ντίδραση στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό, με Τζέιμς και Ντιαλό να πρωταγωνιστούν, όμως ακόμα ψάχνει σταθερότητα. Ο Βασίλης Σπανούλης γνωρίζει καλά τον αντίπαλο και ποντάρει στο transition και την εκτελεστική δεινότητα του Μάικ Τζέιμς.

Πέρυσι, ο Κέντρικ Ναν είχε πραγματοποιήσει ίσως την κορυφαία του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο ίδιο γήπεδο. Και απόψε ο Παναθηναϊκός τον χρειάζεται ξανά για να δώσει επιθετική ισορροπία και το ηγετικό στοιχείο που έχει ανάγκη σε μία τέτοια έδρα. Η παράδοση είναι σχεδόν μοιρασμένη, με τους «πράσινους» να μετρούν δύο σερί νίκες στο Μονακό και τα περισσότερα παιχνίδια τους να ξεπερνούν τους 170 πόντους.

