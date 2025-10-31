Ολυμπιακός – Χάποελ με… κατακόκκινο Bet Builder

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ ψάχνοντας μια πειστική απάντηση, μετά τη δεύτερη φετινή του εντός έδρας ήττα.

Την Τετάρτη κόντρα στη Μονακό δεν κατάφερε να βρει ποτέ αυτό που ζητούσε ο προπονητής του, έκανε σωρεία λαθών και έδειξε αδυναμία να «διαβάσει» το άψογο πλάνο του Βασίλη Σπανούλη, του πιο σπουδαίου αθλητή στην ιστορία του, ο οποίος όμως ως προπονητής τον έχει πληγώσει τρεις φορές στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις τους.

Η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη είναι μέχρι στιγμής το φαινόμενο της φετινής EuroLeague. Στην πρώτη της χρονιά στη διοργάνωση μετρά μόνο μία ήττα, εκείνη στο ισραηλινό ντέρμπι με τη Μακάμπι και εντυπωσιάζει με πειθαρχία, καθαρό μυαλό και επιθετική ισορροπία. Ηγέτης της ο Βασίλιε Μίτσιτς, που μετά το πέρασμά του από το NBA έχει επιστρέψει πιο ώριμος και αποδοτικός από ποτέ (15,6 πόντοι, ίδιο PIR).

Ο Ολυμπιακός καλείται να βρει ξανά την ταυτότητά του: σκληρή άμυνα, γρήγορη μετάβαση και αποτελεσματικότητα από τους βασικούς του σκόρερ. Κομβικό σημείο η επανένταξη του Εβάν Φουρνιέ σε ρυθμό, καθώς μέχρι στιγμής έχει μείνει χαμηλά (8,8 π., 5,5 PIR) επηρεασμένος από τραυματισμό. Για να «σπάσει» το μομέντουμ της Χάποελ, οι Πειραιώτες χρειάζονται ενέργεια, πίεση στην περιφέρεια και μεγάλη βραδιά από τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ.

