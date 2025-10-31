«Ενισχυμένη» και ξεκούραστη πριν τον Ολυμπιακό η Αϊντχόφεν

Η PSV μετρά αντίστροφα για τη μάχη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, αλλά πριν από αυτό θέλει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με ιδανικό τρόπο.

Η ομάδα του Πέτερ Μπος προέρχεται από τεράστια εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Φέγενορντ, αποτέλεσμα που την έφερε στην κορυφή της Eredivisie, και απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ ψάχνει ένα άνετο τρίποντο για να διατηρηθεί εκεί.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 7.80: Ακριβές σκορ 3-0

Η Αϊντχόφεν βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, με επιθετικό πλουραλισμό και φουλ αυτοπεποίθηση. Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της έχει σημειώσει 15 γκολ, δείχνοντας ότι η γραμμή κρούσης της δουλεύει με ρολόι. Θέλει να καθαρίσει γρήγορα το ματς, ώστε να κάνει και διαχείριση δυνάμεων ενόψει Ευρώπης. Το πρόσφατο 6-2 επί της Νάπολι υπενθύμισε ότι η φετινή PSV έχει ταλέντο, ρυθμό και ένστικτο νικητή.

Όλα δείχνουν πως στο Αϊντχόφεν προετοιμάζονται για τον Ολυμπιακό με ιδανικό timing: γεμάτοι αυτοπεποίθηση, αποτελεσματικοί και με το βλέμμα στραμμένο σε μια ακόμα «καθαρή» νίκη.

