Η πιο απρόβλεπτη και «Ενισχυμένη» Euroleague

Το ξεκίνημα της φετινής Ευρωλίγκας είναι ξεκάθαρα εντυπωσιακό. Πριν το ξεκίνημα της σεζόν υπήρχε η υπόνοια ότι η αύξηση των ομάδων θα δυσκόλευε τους πάντες. Κα αυτό δεν άργησε να επιβεβαιωθεί.

Περισσότερες ομάδες, αυξημένος ανταγωνισμό και αλλαγή ισορροπιών, σε τέτοιον βαθμό όπου… όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ήδη γνωρίσει ήττες εντός έδρας, η Ρεάλ μετρά τρεις συνεχόμενες απώλειες, ενώ πιο ψηλά από τους υπόλοιπους βρίσκεται η πρωτάρα Χάποελ, με Ζαλγκίρις και Ερυθρό Αστέρα να ακολουθούν, μαζί με τον Παναθηναϊκό.



Το αποψινό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις που υπόσχονται συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο σουτ. Από τη μάχη της Μαδρίτης ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Φενερμπαχτσέ, μέχρι την ενδιαφέρουσα μονομαχία του Μονάχου ανάμεσα στη Μπάγερν και τη Βίρτους. Ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί κατακόρυφα, οι έδρες δεν αποτελούν εγγύηση και κάθε βράδυ φέρνει ανατροπές.

Η φετινή διοργάνωση δείχνει πιο «ανοιχτή» από ποτέ και όλες οι ομάδες μπορούν να κοιτάξουν τα φαβορί στα μάτια. Αν συνεχιστεί έτσι, δύσκολα θα υπάρξει εβδομάδα χωρίς εκπλήξεις…



