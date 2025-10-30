Ρεάλ Μαδρίτης – Φενερμπαχτσέ σε χαμηλές πτήσεις και σκορ

Η Ρεάλ επιστρέφει στη δράση με στόχο να βάλει τέλος στο αρνητικό της σερί και να βρει ξανά σταθερότητα.

Μετά την ήττα στην πρώτη αγωνιστική, ακολούθησαν τρεις διαδοχικές νίκες, αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ. Αυτή την επιτυχία τη διαδέχθηκε ένα κάκιστο σερί τριών ηττών, με κοινό στοιχείο την αμυντική αστάθεια και τους 90+ πόντους παθητικό σε κάθε μία εξ αυτών. Το περίφημο «run and gun» παιχνίδι τους φαίνεται ότι με αυτό το ρόστερ δεν τους βγαίνει την τρέχουσα περίοδο σε καλό.



Επιλογή: Under 168,5 πόντοι

Το ίδιο όμως βιώνει περίπου και η Φενερμπαχτσέ. Η κάτοχος του τροπαίου είναι το απόλυτο αίνιγμα. Έχει φέτος αρκετά σκαμπανεβάσματα, με τη σταθερότητά της να είναι ζητούμενο για τον Γιασικεβίτσιους. Παρότι πήρε δύο διαδοχικές νίκες, προσγειώθηκε ανώμαλα απέναντι στη Βαλένθια, γνωρίζοντας ήττα με κάτω τα χέρια και 15 πόντους διαφορά.



Παίζει πιο ελεγχόμενα φέτος, με έμφαση στο «διάβασμα» και όχι στην ταχύτητα, κάτι που ρίχνει φυσικά και το τελικό σκορ των αγώνων της. Δύο ομάδες που δεν πείθουν αυτή τη στιγμή, για διαφορετικούς λόγους, συνθέτουν ένα ματς με ισορροπία και ένταση, όπου δύσκολα θα ξεφύγει ο ρυθμός. Η λογική δείχνει προς το χαμηλό σκορ.

