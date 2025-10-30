Δυνατό «Boost» με απόδραση και γκολ της Λάτσιο

Η 9η αγωνιστική της Serie A ολοκληρώνεται με το Πίζα – Λάτσιο, ένα ζευγάρι που συναντιέται στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από 34 χρόνια.

Η Πίζα προέρχεται από τη μεγάλη έκπληξη της προηγούμενης αγωνιστικής, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 στο «Σαν Σίρο» από τη Μίλαν που εκείνη τη στιγμή ήταν πρωτοπόρος. Ωστόσο, αν και εκτός έδρας έχει τρόπο να παλεύει τα ματς της, εντός έδρας εξακολουθεί να ταλαιπωρείται. Παραμένει χωρίς νίκη, δεν έχει σκοράρει ακόμα στα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε στο «Arena Garibaldi» και δείχνει πως δυσκολεύεται σημαντικά στη δημιουργία.

Η Λάτσιο, μετά την ήττα στο ντέρμπι με τη Ρόμα, έχει αντιδράσει με δύο σπουδαίες νίκες (3-0 στη Γένοβα και 1-0 επί της Γιουβέντους) και δύο ισοπαλίες, δείχνοντας ότι επανέρχεται σταδιακά σε σταθερή πορεία. Οι «Λατσιάλι» στηρίζονται στην καλή τους άμυνα, καθώς έχουν δεχτεί μόλις ένα γκολ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια και ψάχνουν την τρίτη εκτός έδρας επιτυχία της σεζόν για να πλησιάσουν εκ νέου στην πρώτη τετράδα.

Η παράδοση και η εικόνα των δύο ομάδων δείχνουν ξεκάθαρη κατεύθυνση: η Πίζα δυσκολεύεται μπροστά στο κοινό της, η Λάτσιο ξέρει να «καθαρίζει» τέτοιου τύπου αναμετρήσεις με ουσία και αποτέλεσμα.

