Ατρόμητος – Παναθηναϊκός με «Ενισχύσεις» σε γκολ και… Ράφα

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει συνέχεια στη θετική εκκίνηση της εποχής Μπενίτεθ, με στόχο να πετύχει το 2/2 με τον Ισπανό προπονητή, αλλά στο Κύπελλο, επιθυμώντας να αφήσει πίσω του την αστάθεια των προηγούμενων εβδομάδων.

Ο Ράφα φέρνει φρεσκάδα και πειθαρχία, ωστόσο αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα, κάτι που καθιστά το ματς απρόβλεπτο. Ο Ατρόμητος, από την πλευρά του, προέρχεται από νίκη ψυχολογίας επί του ΟΦΗ (3-1) και θέλει να δώσει συνέχεια με ένα αποτέλεσμα απέναντι σε μεγάλη ομάδα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.25: Νίκη Παναθηναϊκού & να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Η παράδοση δείχνει πως οι αναμετρήσεις των δύο ομάδων δεν έχουν εύκολες νίκες. Στα τελευταία επτά ματς ανεξαρτήτως έδρας, καμία δεν έχει επικρατήσει με διαφορά μεγαλύτερη του ενός γκολ, ενώ στα πέντε εξ αυτών σκόραραν αμφότερες. Ο Ατρόμητος μετράει επτά Goal/Goal στα οκτώ τελευταία παιχνίδια του, δείχνοντας ότι επιθετικά βρίσκει λύσεις, αλλά αμυντικά εξακολουθεί να δέχεται εύκολα φάσεις.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει τέσσερα στα έξι πρόσφατα παιχνίδια του με σύνολο 2-3 γκολ, δείγμα ότι έχει προβλήματα στην άμυνα και το γνωστό ζήτημα ότι δεν έχει την ίδια ενέργεια στο φινάλε των αγώνων.



Ταυτόχρονα, έχει το πάνω χέρι στην πρόσφατη παράδοση, με τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία επίσημα ματς απέναντι στον Ατρόμητο. Θεωρητικά είναι το φαβορί για τη νίκη, αλλά και οι Περιστεριώτες παραμένουν ικανούς να βρουν δίχτυα και να κάνουν τη ζημιά.



Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Ατρόμητος - Παναθηναϊκός, όλες τις επιλογές για τα σημερινά παιχνίδια και ανακαλύψτε τη Super Προσφορά* Γνωριμίας.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ