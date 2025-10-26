Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Με «ανεβασμένη» παράδοση Ελ Κααμπί

Ντέρμπι με φόντο την κορυφή.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ κοντράρονται οντι στο «Καραϊσκάκης» γνωρίζοντας πως άλλη αποτυχία σε μεγάλο παιχνίδι δεν χωρά, ειδικά μετά τις ήττες τους από τον ΠΑΟΚ. Αμφότερες προέρχονται από “εξάρες”, αλλά σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο: ο Ολυμπιακός δέχτηκε 6-1 από την Μπαρτσελόνα, η ΑΕΚ διέλυσε 6-0 την Αμπερντίν. Έτσι, ο Μεντιλίμπαρ αναζητά αντίδραση και ο Νίκολιτς συνέπεια.

Ο Ολυμπιακός να ποντάρει ξανά στην έδρα του: 23 αήττητα εντός (19 νίκες, 4 ισοπαλίες) και 8 σερί νίκες στη Super League, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παραμένει το σημείο αναφοράς σε αυτή την κόντρα. Ο Μαροκινός φορ μετράει 12 γκολ μέσα στο 2025, ενώ συνολικά έχει σκοράρει 5 απέναντι στην ΑΕΚ. Ουσιστικά σκοράρει σχεδόν σε κάθε μεταξύ τους αγώνα.



Στο 3.40 να σκοράρει πρώτος ο Ελ Κααμπί

Με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο τους οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν κρατήσει το μηδέν στα 4 από τα 6 μεταξύ τους, ενώ η ΑΕΚ σκοράρει όλο και δυσκολότερα εκτός έδρας: μόλις 1 γκολ στα 3 τελευταία στο Φάληρο. Γενικότερα όμως, ο Ολυμπιακός της έχει πάρει τον αέρα, καθώς έχει επικρατήσει στα πέντε τελευταία παιχνίδια του στο πρωτάθλημα και θα επιδιώξει να ισοφαρίσει το μεγαλύτερο σερί του απέναντι στον Δικέφαλο (έξι νίκες από τον Νοέμβριο του 1999 έως και τον Απρίλιο του 2002).



