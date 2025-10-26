Παναθηναϊκός - Αστέρας με Boosted ντεμπούτο Μπενίτεθ

Η «πράσινη» εποχή του Ράφα Μπενίτεθ ξεκινά αυτή την Κυριακή.

Ίσως το μεγαλύτερο όνομα και σίγουρα ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής που βρέθηκε ποτέ στην Ελλάδα έχει το δύσκολο έργο να φέρει τάξη και σταθερότητα στον Παναθηναϊκό. Και αυτό καλείται να ξεκινήσει να το κάνει πράξη στο ντεμπούτο του κόντρα στον προβληματικό Αστέρα Τρίπολης.



Οι «Πράσινοι» καίγονται πλέον για μια καθαρή, πειστική νίκη, κάτι που φέτος λείπει. Στα περισσότερα παιχνίδια τους μπαίνουν δυνατά, παίρνουν προβάδισμα, χάνουν ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, όμως στο τελευταίο τρίτο των αγώνων δείχνουν να ξεμένουν από ενέργεια ή συγκέντρωση, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.20: Ακριβές σκορ 2-0



Αυτό το μοτίβο επιβεβαιώθηκε και στο Ρότερνταμ, όπου ηττήθηκε από τη Φέγενορντ, σε μία διαδικασία που μοιάζει πλέον με deja vu. Με ρεκόρ 2-3-1 στη Super League (και ένα ματς λιγότερο), με 8-7 γκολ, ο Παναθηναϊκός παραμένει αήττητος στα τέσσερα τελευταία του παιχνίδια, αλλά αυτή είναι μία αλήθεια που κρύβει κάτω από το χαλάκι τα προβλήματα, μιας και οι ισοπαλίες κόβουν ρυθμό και ψυχολογία. Ο Μπενίτεθ καλείται να φέρει πειθαρχία, καθαρό μυαλό και το απαραίτητο “restart”.

Απέναντί του, ένας Αστέρας Τρίπολης που κι αυτός αλλάζει σελίδα. Με τον Κρις Κόουλμαν πλέον στον πάγκο, οι Αρκάδες έδειξαν κάποια πρώτα δείγματα στο 2-2 με την Κηφισιά, αλλά παραμένουν χωρίς νίκη μετά από επτά αγωνιστικές (0-3-4, 9-14 γκολ). Η άμυνα μπάζει, το κέντρο δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα και εκτός έδρας η ομάδα είναι ευάλωτη. Ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα και το momentum για να κάνει επιτέλους ένα καθαρό τρίποντο, συνδυάζοντας το ντεμπούτο Μπενίτεθ με μια πειστική εμφάνιση…



