Σούπερ "Ενισχυμένη" η Ρεάλ στο Clásico

Έφτασε η ώρα για την ντερμπάρα.

Απόψε έχει Clásico στο «Μπερναμπέου», το οποίο πάντα κρίνει πολλά, ακόμα κι εάν είναι νωρίς στη σεζόν. Η Ρεάλ μπαίνει στο ραντεβού σε σαφώς πιο σταθερό φεγγάρι, με αυτοπεποίθηση από τις νίκες της σε Ισπανία και Ευρώπη και την επίθεση να λειτουργεί ρολόι, με τον Κιλιάν Μπαπέ να βρίσκεται ίσως στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του. Αντίθετα, η Μπαρτσελόνα δείχνει εύθραυστη, με αμυντικά προβλήματα, αρκετές απουσίες και χωρίς τον προπονητή Χάνζι Φλικ στον πάγκο εξαιτίας τιμωρίας.

Οι «Μερένγκες» προέρχονται από δύο συνεχόμενες νίκες με μηδέν παθητικό, λύνοντας τα ματς μεθοδικά, ενώ στο Champions League κυριαρχούν πλήρως με το απόλυτο (3/3). Παράλληλα, η επιστροφή βασικών αμυντικών, όπως των Carvajal και Alexander-Arnold, δίνει ακόμη μεγαλύτερη σταθερότητα στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.



Η Μπαρτσελόνα, παρά τη μισή ντουζίνα γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό, εξακολουθεί να ψάχνει ισορροπία. Οι απουσίες παικτών-κλειδιά όπως οι Λεβαντόφσκι, Ντάνι Ολμο, Γκάβι επηρεάζουν έντονα, ενώ η αμυντική της αστάθεια έχει φανεί ξεκάθαρα κόντρα σε Σεβίλλη, Χιρόνα, ακόμα και στις φάσεις που της έβγαλε ο Ολυμπιακός.

Η Ρεάλ έχει τον ρυθμό, την ψυχολογία και τη δύναμη της έδρας, ενώ η Μπαρτσελόνα έχει δεχτεί γκολ στα επτά τελευταία εκτός έδρας Clásico. Η τελευταία τους ισοπαλία χωρίς τέρματα στη Μαδρίτη χάνεται πίσω στο 1987, και στα 27 από τα 39 παιχνίδια που ακολούθησαν σημειώθηκαν πάνω από 2,5 γκολ.



