Η συνήθεια της Λίβερπουλ απογειώνει την… απόδοση

Η Λίβερπουλ πηγαίνει στο «Gtech Community» κουβαλώντας προφανώς τη βαριά φανέλα της, αλλά και αρκετές αγωνιστικές… πληγές. Το χορταστικό πέρασμα από την Άιντραχτ για το Champions Legue ήταν ένα ξέσπασμα μετά από σερί τεσσάρων ηττών, το χειρότερο στην εποχή του Άρνε Σλοτ. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η συνολική εικόνα της έπαψε να είναι ασταθής.



Το θετικό για τους «Reds» είναι πως ξαναβρήκαν ρυθμό στην επίθεση, αλλά αμυντικά εξακολουθούν να δίνουν ευκαιρίες. Σπάνια κρατούν το μηδέν, ενώ ακόμα και στα καλά τους διαστήματα φέτος, χρειάζονταν γκολ στο φινάλε για να «κλειδώσουν» νίκες. Και αυτό έχει συμβεί ουκ ολίγες φορές.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝO στο 9.50: Ακριβές σκορ 1-2



Απέναντί τους, η Μπρέντφορντ δεν φαίνεται να τρομάζει από τον αντίπαλο, ειδικά στο σπίτι της. Κόντρα σε μεγάλες ομάδες έχει κάνει φέτος νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3-1), έχει σταθεί όρθια απέναντι σε Τσέλσι (0-0) και έχασε δύσκολα από τη Σίτι (1-0). Οι «Μέλισσες» έχουν βελτιωθεί αισθητά στα τελευταία παιχνίδια, κάτι που αποτυπώνεται και στην πρόσφατη νίκη (2-0) επί της Γουέστ Χαμ.

Η παράδοση βέβαια ανήκει στη Λίβερπουλ, με πέντε συνεχόμενες νίκες απέναντι στη Μπρέντφορντ από το 2023 και μετά, ωστόσο εκείνη η τελευταία ήττα με 3-1 στο Λονδίνο έχει μείνει χαραγμένη. Τότε, όπως και τώρα, η Λίβερπουλ έδειχνε ευάλωτη στα μετόπισθεν. Πάντα όμως είναι το φαβορί…



