Με τα γκολ και την παράδοση της Μπράιτον στο Μάντσεστερ

Η Μπράιτον έχει εξελιχθεί σε… κακό δαίμονα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μετρά δύο σερί αποδράσεις από το «Ολντ Τράφορντ», ενώ διαδοχικά έχει τρεις επιτυχίες με συνολικό σκορ 7-3. Το φοβερό με το πόσο… μπελάς είναι οι «Γλάροι» για τη Γιουνάιτεντ αποτυπώνεται στο ότι από τις επτά τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις τους, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν πανηγυρίσει μόλις τη μία φορά. Πέρσι, η Μπράιτον πέρασε με 3-1, ενώ έκανε το ίδιο και στο εντός έδρας 2-1.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.00: Μπράιτον να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα



Η ομάδα του Φάμπιαν Χιούρτσελερ βρίσκεται σε ανοδική πορεία, μετρώντας τέσσερα ματς αήττητη στην Premier League και τον Ντάνι Γουέλμπεκ να έχει ξαναβρεί ρυθμό. Το πρόσφατο 2-1 επί της Νιούκαστλ επιβεβαίωσε την εικόνα μιας ομάδας που ξέρει να αντιδρά, να πιέζει και να επιμένει. Παρά τα αμυντικά της κενά, επιθετικά είναι από τις πιο συνεπείς ομάδες του πρωταθλήματος, καθώς έχει σκοράρει σε όλα τα φετινά παιχνίδια της στο πρωτάθλημα.

Απέναντί της, η Γιουνάιτεντ του Ρούμπεν Αμορίμ βρήκε επιτέλους λίγη ηρεμία μετά τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (2-1), ενώ ήταν η πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε ο Πορτογάλος τεχνικός που πήραν σερί τρίποντα. Παραμένει όμως ασταθής, ειδικά απέναντι σε ομάδες που πιέζουν ψηλά και με ένταση. Ωστόσο, εκτός από δυνατό σύνολο, οι φιλοξενούμενοι έχουν την παράδοση με το μέρος τους.



