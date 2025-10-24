Λιντς - Γουέστ Χαμ με super Boost στα ημίχρονα!

"ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ | 21+"

Η πίεση μεγαλώνει στο «Elland Road» και η Λιντς έχει φτάσει στο σημείο που χρειάζεται μία καθαρή, πειστική νίκη για να αλλάξει το κλίμα. Ο Ντάνιελ Φάρκε υπερασπίζεται δημόσια τους παίκτες του, όμως τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, καθώς τα Παγώνια μετρούν τρεις αγώνες χωρίς νίκη (2 ήττες), και νιώθουν την ανάγκη για restart πιο έντονη από ποτέ.

Απέναντι της, μια Γουέστ Χαμ που δείχνει να βιώνει τη σεζόν χωρίς πυξίδα. Πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη, η δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα και μια άμυνα που μπάζει από παντού. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο ψάχνει ακόμα την πρώτη του επιτυχία, όμως τα προβλήματα παραμένουν, με την επίθεση να έχει ξεμείνει με μοναδικό φάρο τον Μπόουεν, να παλεύει μόνος του.

Η παράδοση βέβαια είναι εξαιρετικά αρνητική για τη Λιντς, που δεν έχει κερδίσει εντός από το 2005, όμως κάθε αρνητικό σερί κάποτε σπάει. Και αυτή ίσως να είναι η στιγμή. Η χάλια στιγμή στην οποία βρίσκεται η Γουέστ Χαμ δείχνει ως εξαιρετική συγκυρία για να βγουν από το τέλμα οι γηπεδούχοι, αλλά και όσον αφορά τους Λονδρέζους που έχουν τη χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα (18 γκολ), το ένστικτο της επιβίωσης δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί.

