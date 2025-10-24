Μίλαν - Πίζα με «Ενισχυμένη» τριάρα για Ροσονέρι

Η Μίλαν ανεβαίνει σταθερά, επιβεβαιώνοντας πως ακόμη και με μισή ενδεκάδα διαθέσιμη, μπορεί να κάνει σημαντικές ανατροπές και ότι δεν φοβάται καμία έδρα φέτος.

Στο 2-1 στη Φλωρεντία έδειξε ξανά χαρακτήρα, με τον Λεάο να οδηγεί την ομάδα του Μάξι Αλέγκρι. Τη βοήθησαν όμως και οι συγκυρίες με τις ήττες της Νάπολι και της Ρόμα και πλέον απολαμβάνει αποκλειστικά για τον εαυτό της την κορυφή της Serie A

Οπότε, αυτό που αναζητάει στην έδρα της κόντρα στην ουραγό του Καμπιονάτο, είναι μία καθαρή επικράτηση, ώστε να πατήσει ακόμη πιο σταθερά εκεί που βρίσκεται. Άλλωστε, η Νάπολι με την Ίντερ θα βγάλουν τα μάτια τους αυτή την αγωνιστική.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.50: Ακριβές σκορ 3-0

Η Πίζα έχει τα χάλια της. Πηγαίνει στο «Σαν Σίρο» χωρίς πίστη και χωρίς γκολ. Έχει σκοράρει μόλις 3 φορές εκτός έδρας σε όλη τη σεζόν και καμία στο δικό της γήπεδο, βγάζοντας ξεκάθαρη αδυναμία να δημιουργήσει. Το 0-0 με τη Βερόνα ήταν η τέταρτη εντός έδρας «λευκή ισοπαλία» της, ενώ συνολικά έχει 7/9 παιχνίδια χωρίς να βρει δίχτυα.

Η Μίλαν έχει την ευκαιρία να καθαρίσει το ματς άνετα, να διαχειριστεί δυνάμεις και να συνεχίσει στην κορυφή. Η συνολική εικόνα της ουραγού, σε συνδυασμό με τη φόρμα της Μίλαν και την ανάγκη της για επίδειξη δύναμης, κάνει κάτι παραπάνω από πιθανό το σενάριο το σκορ να έχει στο τέλος του πολλά με λίγα.

