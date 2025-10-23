Πολύ δυνατό Bet Builder στο ΑΕΚ - Αμπερντίν

Το αποψινό βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελεί τον απόλυτο μονόδρομο για την ΑΕΚ.

Στη θεωρία η Αμπερντίν αποτελεί τον ιδανικό αντίπαλο, ώστε η «Ένωση» να μπορέσει να τακτοποιήσει και πάλι την ψυχολογία και τη διάθεση: τη δική της και των οπαδών, που μετά την εντός έδρας ήττα της Κυριακής από τον ΠΑΟΚ, αποδοκίμασαν τους πάντες.



Ο Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται ότι ετοιμάζει rotation, θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα και να βρει ξανά το πνεύμα που την οδήγησε στις επιτυχίες του -αμέσως πριν την ήττα από την Τσέλιε- αρχικού διαστήματος.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.50: Ισοπαλία στο ημίχρονο / Νίκη ΑΕΚ & Under 5.5 γκολ

Παρά τη βαριά ατμόσφαιρα, η ΑΕΚ έχει μόλις μία ήττα στη σεζόν και απέναντι στους Σκωτσέζου πιστεύει ότι η βραδιά θα κυλήσει βατά. Η Αμπερντίν, από την άλλη, δύσκολα αλλάζει ταυτότητα. Στη Σκωτία έχει σκοράρει μόλις 5 φορές σε 8 αγωνιστικές και έχει δεχτεί 9 γκολ, παίζοντας σχεδόν αποκλειστικά με αμυντική προσήλωση.



Βέβαια, στην ήττα της πρεμιέρας του Conference League από τη Σαχτάρ (2-3), το πάλεψε απρόσμενα, δείχνοντας κάτι διαφορετικό από τις αγωνιστικές συνήθειές της

