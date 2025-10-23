Φέγενορντ – Παναθηναϊκός με “μπουσταρισμένο” ημίχρονο

Το Ρότερνταμ ξαναβλέπει «πράσινο» σχεδόν 40 χρόνια μετά το 1984, όταν είχε αποκλείσει τη Φέγενορντ στη μυθική πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Τότε είχε αποσπάσει 0-0 εκεί και πέρασε με το 2-1 του ολοκαίνουργιου ΟΑΚΑ. Τώρα, μετά την απρόσμενη ήττα από τους Γκο Αχέντ Ιγκλς, σε δεύτερη σερί αναμέτρηση απέναντι σε Ολλανδούς, οι «Πράσινοι» δεν αντέχουν τη διαχείριση ενός διαδοχικού αρνητικού αποτελέσματος.

Η Φέγενορντ μπορεί να προέρχεται από εντυπωσιακή επτάρα (7-0) στο πρωτάθλημα απέναντι στη Χεράκλες, όμως στην Ευρώπη μοιάζει… άδεια από γκολ. Έχει μείνει στο μηδέν απέναντι σε Μπράγκα (1-0) και Άστον Βίλα (0-2), παρότι δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και είχε 13 τελικές στο πρώτο ημίχρονο με τους Άγγλους. Η δυσκολία στο να «ξεκλειδώσει» κλειστές άμυνες είναι εμφανής.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.60: Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο & Under 1.5 γκολ

Κι ο Παναθηναϊκός θα πάει ακριβώς γι’ αυτό: να κλείσει τους χώρους και να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις. Έχει ήδη δείξει στην πρεμιέρα με τη Γιουνγκ Μπόις ότι μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό μακριά από τη Λεωφόρο, ενώ στην Ολλανδία γνωρίζει ότι ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος θα ανεβάσει την αυτοπεποίθησή του μέσα στον αγώνα.

Τα στατιστικά στηρίζουν αυτή τη λογική: στα 4 από τα 5 τελευταία ευρωπαϊκά εντός της Φέγενορντ επιβεβαιώθηκε το No Goal στο πρώτο 45λεπτο, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει δει Under 1.5 γκολ στα 3 από τα 4 πρόσφατα πρώτα ημίχρονα εκτός έδρας. Άλλωστε, μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας του Χρήστου Κόντη δεν είναι το πώς ξεκινάει τους αγώνες, αλλά το πώς διαχειρίζεται από ψυχολογία και φυσική κατάσταση το φινάλε τους.



Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός, όλες τις επιλογές για τα σημερινά ευρωπαϊκά παιχνίδια και ανακαλύψτε τη Super Προσφορά* Γνωριμίας!

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ