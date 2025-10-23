Λιλ – ΠΑΟΚ με γαλλικό Boost στα… ημίχρονα

Από τη στιγμή της φετινής κλήρωσης του ΠΑΟΚ, αυτή η επίσκεψη είχε κυκλωθεί ίσως ως η πιο δύσκολη. Και το ξεκίνημα της Λιλ στο Europa League επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.. Με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στη φάση των ομίλων, το 2-1 με τη Μπραν και κυρίως το 1-0 μέσα στη Ρώμη απέναντι στη Ρόμα, δείχνει ότι διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση. Την ισχυρή αγωνιστική εικόνα της επιβεβαίωσε και στη Ligue 1, όπου απέσπασε ισοπαλία 1-1 απέναντι στην κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, την Παρί Σεν Ζερμέν, αποτέλεσμα που δείχνει αυτοπεποίθηση και ισορροπία για το σύνολο του Μπρούνο Σενεσιό.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.00: Λιλ να νικήσει και τα δύο ημίχρονα

Με εξαίρεση την Παρί, οι Λιλουά έχουν καταφέρει να μην δεχθούν γκολ στα υπόλοιπα τρία από τα τέσσερα τελευταία ματς τους γενικά. Μάλιστα στο πιο πρόσφατο, το 2-0 στην έδρα της Ναντ είχε την ιδανική κυριαρχία και διαχείριση. Απειλή για την άμυνα του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται και ο γερόλυκος Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος μετράει δύο δικά του γκολ στη σεζόν.

Οι Θεσσαλονικείς ωστόσο, ευελπιστούν ότι θα εμφανιστούν επιτέλους όπως θέλουν σε ευρωπαϊκή βραδιά. Οι διαδοχικές νίκες με Ολυμπιακό και ΑΕΚ τους έφτιαξαν σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία και είναι κάτι παραπάνω από απλά θετικά αποτελέσματα, αλλά εκτός συνορων ακόμα δεν έχουν βρει σταθερότητα: 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και 3-2 από τη Θέλτα, με κοινό παρονομαστή τα ισόπαλα πρώτα ημίχρονα.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Λιλ - ΠΑΟΚ, όλες τις επιλογές για τα σημερινά ευρωπαϊκά παιχνίδια και ανακαλύψτε τη Super Προσφορά* Γνωριμίας!



Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ