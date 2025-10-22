Χρυσή Ενίσχυση στο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας μπαίνει σε ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό βράδυ απέναντι στη φορμαρισμένη Μαρσέιγ, με στόχο να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε ομάδες υψηλής έντασης. Μετά το εντυπωσιακό 4-1 στην πρεμιέρα κόντρα στην Καϊράτ, ήρθε η ήττα 2-1 από τη Νάπολι, όπου πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη και την έλλειψη καθαρών επιλογών στο επιθετικό τρίτο. Το παιχνίδι αυτό στη Λισαβόνα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια, καθώς οι Πορτογάλοι χρειάζονται βαθμούς πριν από τη ζόρικη έξοδο στη Γιουβέντους.

Στο επίκεντρο της αναμέτρησης βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης, που αναζητά τη δική του ευκαιρία να αφήσει το στίγμα του στη διοργάνωση. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έχει αγωνιστεί 30’ και 67’ αντίστοιχα στα δύο προηγούμενα ματς του Champions League, ενώ μετρά 2 γκολ στη σεζόν, δείχνοντας ότι μπορεί να προσαρμοστεί σχετικά γρήγορα σε όσα απαιτεί η γραμμή κρούσης των «Λιονταριών». Προέρχεται από καθοριστική εμφάνιση και γκολ στο Κύπελλο, με τη Σπόρτινγκ να προκρίνεται 3-2 στην παράταση επί της Πάκος Φερέιρα, και δείχνει έτοιμος να κεφαλαιοποιήσει την καλή του φόρμα.



Στο 4.00 να σκοράρει ο Φώτης Ιωαννίδης οποιαδήποτε στιγμή

Η Μαρσέιγ παίζει φουλ επιθετικά και το έχει κάνει τόσο απέναντι στη Ρεάλ, όσο και στην τεσσάρα επί του Άγιαξ, ενώ έχει νικήσει και την Παρί στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, το κάνει αφήνοντας και χώρους στην άμυνα, συνθήκες που ο Ελληνας επιθετικός θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί με τα στημένα και τις κινήσεις στην πλάτη των αμυντικών. Ένα γκολ από τον Φώτη θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία της αναμέτρησης.

