Ρεάλ - Γιουβέντους με το πιο Boosted Bet Builder

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε σταθερά καλή κατάσταση.

Με τον Κιλιάν Μπαπέ ίσως στην πιο ώριμη εκδοχή της καριέρας του και τον Τσάβι Αλόνσο να έχει εμφυσήσει πειθαρχία, οι «μερένγκες» δείχνουν ότι είναι τρομερά δύσκολο να τους σταματήσει κάποιος. Στα δύο πρώτα ευρωπαϊκά τους πέτυχαν 7 γκολ συνολικά. Ο Γάλλος σούπερ σταρ σκόραρε χατ-τρικ στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ, έφτασε τα πέντε τέρματα στη διοργάνωση και δείχνει να κουβαλάει πάνω του ολόκληρη την επιθετική φιλοσοφία της ομάδας.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.00: Νίκη Ρεάλ Μαδρίτης + Over 3.5 γκολ + Over 1.5 σουτ στην εστία Εμπαπέ

Απέναντί τους, η Γιουβέντους που συνεχίζει να παλεύει με τον… εαυτό της. Δημιουργεί, σκοράρει, αλλά πληρώνει ακριβά κάθε αμυντικό λάθος. Και αυτά μόνο λίγα δεν είναι. Δεν έχει ακόμη νίκη στη φάση των ομίλων, με θεαματικά παιχνίδια με γκολ και ανατροπές, με σύνολο 12 τερμάτων σε δύο τρελές ισοπαλίες. Οι «μπιανκονέρι» προέρχονται επίσης από αιφνίδια ήττα 2-0 στο Κόμο και δείχνουν ευάλωτοι όταν πιέζονται ψηλά.

Η Ρεάλ, αντιθέτως, έχει χτίσει ένα momentum που δύσκολα κοντράρεται. Με Over 2,5 γκολ στα 10 από τα 11 τελευταία ευρωπαϊκά της ματς και οχτώ από αυτά να έχουν σκορ στο πρώτο ημίχρονο, οι Μαδριλένοι προδιαθέτουν ξανά για έντονο ρυθμό και θέαμα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Η επίθεση της Ρεάλ φτάνει σταθερά σε διψήφιο αριθμό τελικών προσπαθειών, πυροβολεί από παντού και το βράδυ αναμένεται δύσκολο για τη συγκεκριμένη εκδοχή της Γιουβέντους που δυσκολεύεται να κρατήσει ισορροπία.

