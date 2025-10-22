Ενισχύουμε το «χάος» των γκολ στο Άιντραχτ – Λίβερπουλ

Αν υπάρχει φέτος μια ομάδα που ζει μέσα στο χάος, αυτή είναι αναμφίβολα η Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Το αδιανόητο 6-4 στην έδρα της Γκλάντμπαχ και ενώ προηγούνταν 0-6 στο 47’. Το χορταστικό 5-1 επί της Γαλατάσαραϊ στην έναρξη των ομίλων. Σκορ τρελά που έκαναν άπαντες να παραμιλούν. Και εκεί ήταν που… έσκασε το εντός 1-5 από την Ατλέτικο, για την απότομη προσγείωση. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτά τα τρία αποτελέσματα που δημιουργούν την τρελή εξίσωση των Γερμανών.



Τα ματς της Άιντραχτ θυμίζουν… video game. Γκολ, ανατροπές, ευκαιρίες και άμυνες που πελαγοδρομούν. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 34 γκολ (υπέρ και κατά) στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της, με μόλις ένα να μένει κάτω από τα 3 τέρματα συνολικά, ενώ τα τελευταία 5/6 είχαν τουλάχιστον τέσσερα γκολ.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Over 3.5 γκολ + G/G + Over 3.5 σουτ Μοχάμεντ Σαλάχ

Σε αυτό το περιβάλλον χαοτικού old school ποδοσφαίρου, έρχεται η Λίβερπουλ. Μία ομάδα που τελευταία δείχνει με τη σειρά της ότι δεν ξέρει να «κρατάει» αποτέλεσμα. Οι «Reds» σκοράρουν με συνέπεια, αλλά δέχονται επίσης γκολ στα έξι πιο πρόσφατα ματς τους. Και εφόσον μιλάμε για αντιπάλους που η άμυνά τους δίνει χώρο και η επίθεσή τους παράγει φάσεις, το Over μετατρέπεται σε φυσική συνέπεια.

Μέσα σε αυτό το επιθετικό πανηγύρι, ο Μοχάμεντ Σαλάχ παραμένει το μόνιμο όπλο απειλής. Με μέσο όρο πάνω από 4,2 σουτ ανά ματς, ο Αιγύπτιος δεν χρειάζεται καν να σκοράρει για να κάνει τη διαφορά: αρκεί να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να πυροβολεί ασταμάτητα.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Άιντραχτ – Λίβερπουλ, όλες τις επιλογές για τα παιχνίδια της Τετάρτης και ανακαλύψτε τη Super Προσφορά* Γνωριμίας!



Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ