«Ενισχυμένη» παράδοση στο Αλαβές – Βαλένθια

Η Primera Division ολοκληρώνεται απόψε με την Αλαβές να φιλοξενεί τη Βαλένθια στη Βιτόρια, σε ένα ματς που παραδοσιακά κρίνεται στις λεπτομέρειες. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν ηττηθεί εντός έδρας από τις «νυχτερίδες» από το 2017, μετρώντας τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες στα έξι τελευταία ματς απέναντί τους.

Οι γηπεδούχοι έρχονται από μια γεμάτη εμφάνιση και νίκη 3-1 επί της Έλτσε, δείχνοντας ότι βρίσκουν ρυθμό επιθετικά. Τα περισσότερα παιχνίδια τους άλλωστε, βρίσκουν και τις δύο ομάδες να σκοράρουν. Αυτό έχει συμβεί συνολικά στα 5 από τα 8 φετινά, όπως και τα 4 εντός έδρας, κάτι που υποδηλώνει ότι υπάρχουν σταθερές λύσεις μπροστά, αλλά και προβλήματα στα μετόπισθεν.



Η Βαλένθια, από την άλλη, παλεύει να βρει σταθερότητα μακριά από το «Μεστάγια». Έχει τρεις διαδοχικές εκτός έδρας ήττες, όλες με Over 2,5, και δεν έχει κερδίσει στις 14 τελευταίες επισκέψεις της στη Χώρα των Βάσκων (0-7-7). Μετά τη δεύτερη διαδοχική ήττα στο πρωτάθλημα με το ίδιο σκορ (2-1), ο κόουτς, Κάρλος Κορμπεράν, ζήτησε αυστηρά από τους παίκτες του να παίξουν «σαν άντρες»!

Οι αριθμοί δείχνουν απόλυτη ισορροπία: 9-6-5 η συνολική παράδοση, με τα περισσότερα ματς να κρίνονται στο όριο του ενός γκολ. Σε μια περίοδο που και οι δύο ψάχνουν σταθερότητα, η Βιτόρια μοιάζει ξανά το ιδανικό σκηνικό για ένα βραδινό ραντεβού… υπομονής.