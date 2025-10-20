Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ με «Ενισχυμένο» σημείο και γκολ

Το Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο «ύπουλα» ζευγάρια της Premier League.

Οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά και συχνά αλληλοεξουδετερώνονται, με τη στατιστική να ξεδιπλώνει μικρές αποστάσεις και λεπτές ισορροπίες. Από το 2021, σε οκτώ αναμετρήσεις, η Μπρέντφορντ έχει έξι νίκες και οι «Σφυριά» μόλις μία, όμως φέτος και οι δύο αναζητούν ταυτότητα.

Στη Γουέστ Χαμ υπάρχει άπειρη γκρίνια, έγινε αλλαγή προπονητή και ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο ψάχνει την πρώτη νίκη του στον πάγκο της. Έχοντας μαζέψει μόλις έναν βαθμό στα τέσσερα τελευταία ματς οι Λονδρέζοι καίγονται για ένα τρίποντο. Υπό αυτή την πίεση επιστρέφουν στο γήπεδό τους με την ανάγκη για restart και μία εξέδρα που περιμένει αντίδραση.

Η Μπρέντφορντ, από την άλλη, παραμένει ασταθής εκτός έδρας, με τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς και οκτώ γκολ παθητικό. Η αμυντική της αστάθεια συνδυάζεται με ένα σύνολο που δείχνει πως μπορεί να μείνει στο παιχνίδι, αλλά δύσκολα το… τελειώνει.

Οι αριθμοί στηρίζουν το σενάριο της ισορροπίας: τα 5 από τα 8 τελευταία μεταξύ τους ματς κρίθηκαν στο γκολ, ενώ τα 4 εξ αυτών είχαν ίδιο σκορ στο ημίχρονο και στο φινάλε. Μια αναμέτρηση που μυρίζει τακτική, υπομονή και απρόβλεπτες μικρές λεπτομέρειες.



