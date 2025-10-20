«Ενίσχυση» φωτιά στο Κρεμονέζε – Ουντινέζε

Η Serie A ολοκληρώνει την 7η αγωνιστική της με μία από τις πιο ισορροπημένες αναμετρήσεις της αγωνιστικής: Στο Κρεμονέζε – Ουντινέζε κοντράρονται δύο ομάδες που έχουν διαφορετική ενέργεια αλλά παρόμοια προβλήματα και η αναμέτρηση δεν βγάζει ξεκάθαρο φαβορί.

Η Κρεμονέζε βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμο στην έδρα της και αποτελεί θετική παρουσιά στο Καμπιονάτο. Στο κάστρο της τρέχει αήττητο σερί εννέα αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις και με μοναδική ήττα στο πρωτάθλημα αυτή από την πανίσχυρη Ίντερ. Παίζει επιθετικά, σκοράρει συχνά, αλλά σπάνια κρατά ανέπαφη την εστία της. Δεν είναι τυχαίο πως 4 στα 6 φετινά ματς της στη Serie A έβαλε και δέχτηκε.

Η Ουντινέζε, αντίθετα, δείχνει να έχει χάσει ρυθμό μετά το δυνατό ξεκίνημα. Τρία συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη, με αρκετές χαμένες ευκαιρίες και αδυναμία να «καθαρίσει» τα ματς. Παραμένει όμως επικίνδυνη στα πρώτα ημίχρονα, έχοντας σημειώσει 3 από τα 4 φετινά εκτός έδρας γκολ της στο πρώτο 45λεπτο.

Στατιστικά, 6 από τα 8 τελευταία μεταξύ τους στη Serie A κρίθηκαν μετά την ανάπαυλα, με τις δύο ομάδες να κρατούν χαμηλά το σκορ στο πρώτο 45λεπτο. Όλα δείχνουν ότι και η φετινή μονομαχία θα κινηθεί στο γνώριμο μοτίβο της υπομονής και των λεπτών ισορροπιών. Ένα ματς που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ή θα μείνει στη μέση…

