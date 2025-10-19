ΑΕΚ - ΠΑΟΚ με… δικέφαλη κίτρινη «Ενίσχυση»

Το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας βρίσκει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε διαφορετική φάση, αλλά με κοινό στόχο: τη νίκη που δίνει motivation τίτλου. Η Ένωση παραμένει αήττητη στα εγχώρια, δείχνει σταθερότητα, ένταση και πίστη στο πλάνο του Νίκολιτς, που αρχικά ήταν αμφιλεγόμενο, αλλά σταδιακά πείθει.

Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, πήγε να βρεθεί σε μία περιδίνηση εσωστρέφειας, αλλά η διακοπή τον βρήκε με χαμόγελα από την πολύτιμη επικράτηση επί του Ολυμπιακού. Ήταν το ματς που άλλαξε το κλίμα στην Τούμπα, αν και αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη έξοδο. Ο Λουτσέσκου γνωρίζει πολύ καλά πως μια επιτυχία στη Νέα Φιλαδέλφεια θα ανατρέψει δομικά τα δεδομένα και θα φέρει την ομάδα του σε ψυχολογία πρωταθλητισμού.

Η ΑΕΚ αναζητά την πρώτη εντός έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ από τον Οκτώβριο του 2022 (2-0 με Γκαρσία και Γκατσίνοβιτς). Έκτοτε, ο «δικέφαλος του Βορρά» αναχωρεί αήττητος από τα μέρη της κι αυτό κάνει τη φετινή βραδιά μια πραγματική πρόκληση επιβεβαίωσης και για τους δύο μονομάχους.



Δύο Δικέφαλοι. Το ένα κεφάλι τους κοιτάζει την Ανατολή και το άλλο τη Δύση. Στο φινάλε της βραδιάς όμως, μόνο ο ένας θα κοιτάζει από την κορυφή…



