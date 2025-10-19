Άρης - Παναθηναϊκός με "Ενίσχυση" σε σημείο και γκολ

Το αποψινό σημαντικό παιχνίδι του «Κλεάνθης Βικελίδης» έρχεται σε κομβικό σημείο και για τους δύο. Ο Άρης αναζητά αντίδραση μετά το βαρύ 3-0 στο Ηράκλειο από τον ΟΦΗ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός επιστρέφει με σχετικά βελτιωμένη ψυχολογία από το 1-0 επί του Ατρόμητου, την πρώτη του φετινή νίκη χωρίς να δεχτεί γκολ στο πρωτάθλημα.

Η ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων δείχνει πως πρόκειται για ζευγάρι που παραδοσιακά κινείται στα χαμηλά. 15 από τα 16 τελευταία παιχνίδια τους ολοκληρώθηκαν με 2 γκολ και κάτω, ενώ στις 13 περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε και το No Goal. Φέτος, ωστόσο, οι δύο πλευρές δείχνουν πιο πρόθυμες να ρισκάρουν.



Ο Παναθηναϊκός σκοράρει και στα 8 τελευταία του ματς, ενώ δέχεται γκολ στα έξι εξ αυτών. Αυτό οφείλεται στο ότι δείχνει αδυναμία στο τελευταίο κομμάτι των αγώνων του. Δεν μπορεί να τα διαχειριστεί είτε ψυχολογικά, είτε από λάθος δουλειά στη φυσική κατάσταση. Σίγουρα όμως κάτι παίζει με το φινάλε των παιχνιδιών του, με συνέπεια να τον πληγώνουν οι αντίπαλοί του.

Οι «Πράσινοι» έχουν θετικό απολογισμό στις τελευταίες επισκέψεις τους στη Θεσσαλονίκη (5 νίκες σε 10 αγώνες), ωστόσο ο Άρης διαθέτει έναν παίκτη που... αλλάζει τις ισορροπίες. Ο Λορέν Μορόν έχει σκοράρει σε 3 από τα 6 μεταξύ τους παιχνίδια και αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να είναι πολύ υψηλής έντασης.



