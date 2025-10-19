«Ενισχυμένη» παράδοση στο Anfield και ο νόμος του Σαλάχ

ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ | 21+

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το απόλυτο ντέρμπι του Νησιού τα τελευταία χρόνια έχει ξεκάθαρο φαβορί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει χάσει τη σπουδαιότητά του. Αυτή την Κυριακή το Anfield ντύνεται στα κόκκινα για μια μάχη με σαφές στατιστικό υπόβαθρο. Η Γιουνάιτεντ δεν έχει πανηγυρίσει εκεί από τον Ιανουάριο του 2016, μετρώντας δέκα επισκέψεις χωρίς νίκη (5 νίκες Λίβερπουλ, 3 ισοπαλίες), ενώ στα οκτώ από αυτά τα παιχνίδια οι Reds κράτησαν και ανέπαφη την εστία τους.

Απόλυτη κυριαρχία δηλαδή για το σύνολο του Άρνε Σλοτ, που έχει χτίσει εντυπωσιακό εντός έδρας αήττητο εδώ και 13 μήνες στην Premier League. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι πριν τη διακοπή η Λίβερπουλ υπέστη δύο ήττες στα τελευταία λεπτά, πληρώνοντας με το ίδιο νόμισμα αυτά που η ίδια συνήθιζε να κάνει στους αντιπάλους της με ανατροπές στο φινάλε.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ παραμένει το σημείο αναφοράς. Με 16 γκολ σε 17 συμμετοχές, είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων και συνεχίζει να απειλεί ασταμάτητα την αντίπαλη εστία.

Η Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να ψάχνει σταθερότητα και φυσικά να μην τη βρίσκει. Παρότι προέρχεται από νίκη, μακριά από το «Όλντ Τράφορντ» δείχνει ευάλωτη, έχοντας δεχτεί τρία γκολ στις δύο τελευταίες εξόδους και χωρίς «διπλό» από τον περασμένο Μάιο. Το μεγάλο της στοίχημα στο Anfield θα είναι να σταθεί όρθια σ’ ένα γήπεδο που εδώ και χρόνια δεν τη… συγχωρεί.



