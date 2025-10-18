Ρόμα – Ίντερ με «Ενίσχυση» σε διπλό και γκολ

Η Serie A επιστρέφει στη δράση με ένα πολύ δυνατό ραντεβού, καθώς το Ρόμα – Ίντερ στο «Ολίμπικο» αναμένεται σούπερ αμφίρροπο.

Οι Τζαλορόσι έχουν μπει δυνατά στη σεζόν με πέντε νίκες σε έξι αγωνιστικές, έστω κι αν η εικόνα της δεν είναι πάντα εντυπωσιακή. Στο τελευταίο της ματς πριν τη διακοπή, πέρασαν από τη Φλωρεντία με 2-1, ανατρέποντας το σκορ μέσα σε λίγα λεπτά, δείγμα των ικανοτήτων τους.

Ακόμα κι έτσι όμως, η Ίντερ είναι εκείνη που έχει τον τίτλο του φαβορί. Οι Νερατζούρι άρχισαν με το αριστερό, αλλά έχουν βρει ρυθμό με πέντε διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας τέσσερα γκολ στο τελευταίο τους απέναντι στην Κρεμονέζε. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες ηγείται με συνέπεια μπροστά, αν και αναμένεται να λείψει ο πολύτιμος συμπαραστάτης το, Τιράμ.

Η Ρόμα δεν έχει κερδίσει εντός έδρας την Ίντερ από το 2016, ενώ και τα τέσσερα φετινά ματς της εντός ήταν under 2,5 γκολ. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι βρίσκουν δίχτυα με άνεση, έχοντας σημειώσει τουλάχιστον δύο γκολ σε 7 από τα 8 παιχνίδια τους στη σεζόν.



Ο συνδυασμός χαμηλού ρυθμού από πλευράς Ρόμα και επιθετικής σταθερότητας της Ίντερ δημιουργεί ένα σκηνικό όπου η πειθαρχία και η υπομονή θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.



