Klassiker Bet Builder με «Ενισχυμένη» τη μηχανή της Μπάγερν

Αυτό το Σάββατο στη Γερμανία έχει λουκάνικα, μπύρες και Klassiker. Έχει όμως και ένα σύνολο που βρίσκει δίχτυα αχόρταγα.

Η Μπάγερν του Βενσάν Κομπανί έχει μετατραπεί στην απόλυτη καλοκουρδισμένη μηχανή: 10 νίκες σε ισάριθμα ματς σε όλες τις διοργανώσεις, 25-3 γκολ στο πρωτάθλημα και ένα στυλ παιχνιδιού που θυμίζει τις πιο φανταστικές ημέρες της ομάδας του Γιουπ Χάινκες.



Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να γράφει ιστορία με 11 γκολ σε έξι αγωνιστικές, ενώ γύρω του οι μεσοεπιθετικοί και ειδικά ο Ολίσε, προσθέτουν ενέργεια, ταχύτητα και δημιουργία. Οι Βαυαροί δεν μένουν μόνο στην κυριαρχία, αλλά τη μετατρέπουν σε καταπληκτικό ποδοσφαιρικό θέαμα.

Η Ντόρτμουντ προσγειώνεται στο Μόναχο αήττητη και με μία γενικότερα σφικτή εικόνα, έχοντας βέβαια και τα επιθετικά ξεσπάσματά της. Η αλήθεια είναι ότι τα παιχνίδια της απέναντι στη Μπάγερν έχουν διαχρονικά υψηλό ρυθμό και ένταση. Οι αριθμοί άλλωστε δεν λένε ψέματα: στα 12 τελευταία μεταξύ τους, τα 11 είχαν Over 2,5 και τα 9 ξεπέρασαν το 3,5. Η Μπάγερν επιβάλλει ρυθμό από το πρώτο λεπτό, δεν σταματά να παράγει φάσεις, να πιέζει ψηλά, να σκοράρει κατά ριπάς και να κλείνει τα παιχνίδια πριν καν φτάσουν στο ημίχρονο.



