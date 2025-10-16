EuroLeague με Ενισχυμένες επιλογές σε Ντουμπάι και Φενέρ

Η 4η αγωνιστική της EuroLeague φέρνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια μέχρι τώρα στη διοργάνωση.

Η Ντουμπάι υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο πιο απρόσμενο και ανοικτό παιχνίδι της βραδιάς, από δύο ομάδες με ξεκάθαρη επιθετική ταυτότητα, ενώ η Φενέρμπαχτσε που έχει υποστεί σοκ, ψάχνει άμεση αντίδραση έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες.

Η Ντουμπάι μπορεί να είναι πρωτάρα, αλλά έδειξε ότι δεν έχει ταβάνι με τη σπουδαία νίκη στην Πόλη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ρίχνοντάς της 24 πόντους. Παρά τις ήττες με κάτω τα χέρια από Μονακό και Ολυμπιακό, φαίνεται ότι μπορεί να σταθεί και με το παραπάνω τελικά στο υψηλότερο επίπεδο. Από την άλλη, μετά την ήττα στην πρεμιέρα, η Μπαρτσελόνα κάνει τους πάντες να καταπιούν τη γλώσσα τους, μιας και έδιναν απαισιόδοξες προβλέψεις για τη σεζόν της. Αντιθέτως, με αφετηρία την 100άρα στο ΟΑΚ, φαίνεται ασυγκράτητη.



Ο Τόρνικε Σενγκέλια προσθέτει δύναμη και εξυπνάδα στη front line των Μπλαουγκράνα με 5 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ απέναντί του θα βρει τον Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην επίθεση της Ντουμπάι με 13,5 πόντους μ.ό.

Η κάτοχος του τίτλου έχει βρεθεί με την ψυχή στο… παρκέ. Η ήττα με 69–93 από τη Ντουμπάι ανέδειξε έλλειψη ενέργειας και χαμηλά ποσοστά, με το 21,7% στα τρίποντα να μην οδηγεί πουθενά, στοιχεία που ο Σάρας προσπαθεί να διορθώσει ενόψει Μπάγερν.

Η γερμανική ομάδα έρχεται από ένα old school 64–53 υπέρ της απέναντι στην Αρμάνι, το οποίο εξηγεί και την ικανότητά της να βάζει δύσκολα κάθε αντίπαλο μέσα από τη σκληρή άμυνα. Για τη Φενέρ, η αναμέτρηση αυτή μοιάζει με ευκαιρία να ξαναβρεί τον ρυθμό της από νωρίς, βγάζοντας ένταση και αποτελεσματικότητα από νωρίς. Μόνο που θα έχει άγχος και δεν γίνεται ξαφνικά να τα βάζει όλα…

