Ενισχυμένα Bet Builders και σκόρερ στο Champions League Γυναικών

Η δεύτερη αγωνιστική του Champions League Γυναικών συνεχίζεται απόψε με δύο αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την καυτή Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στη Λισαβόνα, η Μπενφίκα φιλοξενεί την Άρσεναλ, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς στη φάση των ομίλων.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.85: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & ισοπαλία στο Παρί – Ρεάλ

Οι δύο τους γνωρίζονται καλά, καθώς έχουν συναντηθεί τρεις φορές στο πρόσφατο παρελθόν, με την Παρί να παραμένει αήττητη (2 νίκες, 1 ισοπαλία). Ωστόσο, η φετινή εικόνα δείχνει ότι τα δεδομένα ίσως αλλάξουν. Οι Παριζιάνοι δυσκολεύονται δημιουργικά, με προβλήματα στο «τελείωμα» των φάσεων, ενώ η Ρεάλ έχει βρει ρυθμό και σκοράρει με τεράστια ευκολία, έχοντας σημειώσει 10 γκολ στα δύο τελευταία παιχνίδια της (εξάρα στη Ρόμα στο Champions League και τεσσάρα στη Μπιλμπάο στο πρωτάθλημα). Η ισοπαλία δείχνει πιθανό αποτέλεσμα ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν διαφορετικές ταχύτητες επιθετικά, με τη Ρεάλ να πηγαίνει στο Παρίσι ως πιο «φρέσκια» και αποτελεσματική.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.32 να σκοράρει η Κλόε Κέλι

Η Μπενφίκα και η Άρσεναλ προέρχονται από ήττες στην πρεμιέρα και το ματς στη Λισαβόνα αποκτά χαρακτήρα «must win» και για τις δύο. Οι Λονδρέζες έχουν ανώτερο ρόστερ και ποιότητα στην επίθεση, όμως χρειάζονται ένα σημείο αναφοράς για να βρουν ρυθμό. Αυτό είναι που περιμένουν να τους δώσει η Κλόι Κέλι. Η πιο επικίνδυνη επιθετικός του ρόστερ μετράει ήδη 2 γκολ στη φετινή σεζόν και προέρχεται από περιόδους σταθερής παραγωγικότητας, με πάνω από 20 γκολ ανά σεζόν στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η βραδιά του Champions League Γυναικών φέρνει ένταση, ρυθμό και δυνατές μάχες από το Παρίσι ως τη Λισαβόνα.



