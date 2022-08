Super League: Φαβορί και αουτσάιντερ για τον τίτλο, τα playoffs, την παραμονή και τον πρώτο σκόρερ!

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο ελληνικό πρωτάθλημα! Ανάλυση και προγνωστικά για μακροχρόνια στοιχήματα.

Οι 14 ομάδες ξεκινούν την προσπάθεια τους και ο ανταγωνισμός σε όλα τα μέτωπα προβλέπεται ιδιαίτερα σκληρός. Η μάχη για τον τίτλο, τα playoffs, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αλλά και την παραμονή έχει φαβορί και αουτσάιντερ, ωστόσο όλα θα φανούν μέσα από τον μαραθώνιο στο χορτάρι.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη διοργάνωση με τη φιλοδοξία να διατηρήσει τα σκήπτρα του και ως εν δυνάμει πρωταθλητής, έχει τον πρώτο λόγο. Είναι η μόνη ομάδα που συνεχίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, άλλαξε προπονητή και συνεχίζει τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ.

Οι συσχετισμοί με τα αμέσως προηγούμενα χρόνια δείχνουν να έχουν αλλάξει, καθώς η ΑΕΚ ακολουθεί τους Πειραιώτες ως δεύτερο φαβορί για τον τίτλο. Η δυναμική του νέου γηπέδου, οι δυνατές κινήσεις μεταγραφικά, η παρουσία του Αλμέιδα στον πάγκο, το κλίμα ενθουσιασμού, αναγάγουν την Ένωση σε διεκδικήτρια του τροπαίου σε απόδοση 5.00 στη Stoiximan.

Από κοντά και ο Παναθηναϊκός που πέρσι κατέκτησε το Κύπελλο, έβαλε καλές βάσεις στο ρόστερ του, ενισχύθηκε σημαντικά σε θέσεις που πονούσε και αναμένεται ακόμη πιο βελτιωμένος και ανταγωνιστικός στην κούρσα του πρωταθλήματος. Τρίτο φαβορί για τον τίτλο οι 'πράσινοι' σε απόδοση 7.00 στη Stoiximan, την πεντάδα κλείνουν οι ΠΑΟΚ (8.50) και Άρης (15.00).

Σκληρή αναμένεται η μάχη και για την είσοδο στα playoffs του πρωταθλήματος. Η λογική λέει πως η πεντάδα των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη δεν 'σπάει', επομένος μια θέση μένει ανοιχτή.

Τουλάχιστον 3-4 ομάδες οι υποψήφιες, με τον Αστέρα Τρίπολης και τον Ατρόμητο να φαντάζουν πιο κοντά στον στόχο. Οι Περιστεριώτες άλλαξαν σημαντικό μέρος του ρόστερ τους, ενισχύθηκαν σε όλες τις γραμμές και το σενάριο εισόδου τους στην 6άδα αποτιμάται στο 2.50 της Stoiximan.

Μεγάλο ενδιαφέρον και μπόλικη αγωνία θα παρουσιάσει η εξέλιξη της βαθμολογίας στην αποφυγή του υποβιβασμού. Ο Λεβαδειακός επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία και θα χρειαστεί μια υπέρβαση για να παραμείνει σε αυτήν, ενώ η Λαμία θα προσπαθήσει να επαναλάβει την περσινή της πορεία και να εξασφαλίσει τη σωτηρία.

Ο Παναιτωλικός προχώρησε σε καλές μεταγραφές και δύσκολα θα μπει σε περιπέτειες, ο Ιωνικός έδειξε από πέρσι ότι είναι σκληρό καρύδι. Λεβαδειακός και Λαμία σε απόδοση 2.20 στη Stoiximan για να τερματίσουν στις δύο τελευταίες θέσεις (συμπεριλαμβάνονται τα playoffs).

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η μάχη του πρώτου σκόρερ της Super League. Πρώτο φαβορί ο Ελ Αραμπί (2.80), δεύτερο ο Σπόραρ (4.50) και τρίτο ο Αραούχο (5.00), ωστόσο εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μοιάζει η επιλογή του Γκρέι.

Ανεξάρτητα από την εξέλιξη της σεζόν, ο Άρης είναι από τις πλέον επιθετικές ομάδες του πρωταθλήματος. Με πολλές ποιοτικές λύσεις από τη μέση και μπροστά, ομάδα που συνδυάζει ταχύτητα, τεχνική, φαντασία και εμπειρία σε όλες τις θέσεις στη γραμμή κρούσης.

Με τον Τζαμαϊκάνο φορ να κουβαλάει παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και τα γήπεδα της Αγγλίας, το ελληνικό πρωτάθλημα του προσφέρει το πεδίο για μια πολύ παραγωγική σεζόν. Η επιλογή Γκρέι πρώτος σκόρερ της κανονική περιόδου σε απόδοση 7.00 στη Stoiximan.

Σε πιο ειδικές καταστάσεις, έχει αξία το over 7,5 γκολ του Παλάσιος σε απόδοση 2.00, το over 5,5 γκολ του Ζερβινιό στο 2.15 και το over 10,5 γκολ του Αραούχο στο 1.87 της Stoiximan. Στην πλούσια γκάμα ειδικών επιλογών, ξεχωρίζει και το 1.50 της ΑΕΚ στο H2H με τον ΠΑΟΚ, όπως και το 1.53 του Παναθηναϊκού στο H2H με τον Άρη.

