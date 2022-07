Με Ελ Αραμπί στο 3.65 ο Ολυμπιακός

Η Μακάμπι την έδρα, ο Ολυμπιακός την τεχνογνωσία στη μάχη του 'Sammy Ofer Stadium'. Ανάλυση, προγνωστικά και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Ώρα Ευρώπης για τον Ολυμπιακό, που ξεκινάει και επίσημα τις υποχρεώσεις του για τη σεζόν 2022-2023 με τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League. Πρώτη αποστολή των Πειραιωτών στη Χάιφα, κόντρα στην τοπική Μακάμπι, στην πρώτη κόντρα των ομάδων στον 2ο προκριματικό γύρο του θεσμού. Η πρωταθλήτρια Ισραήλ ηττήθηκε στα δύο φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Μέχελεν και Φιτέσε, χωρίς να σκοράρει. Το έκανε μόλις μετά από 22'' στον τελικό του Super Cup με αντίπαλο την Μπερ Σεβά, εντούτοις δεν μπόρεσε να φτάσει στον τίτλο. Αρχικά ισοφαρίστηκε και εντέλει έχασε το τρόπαιο στην διαδικασία των πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός πήρε με σχετική άνεση το πρωτάθλημα της περσινής σεζόν, χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοση του είναι η αλήθεια. Ήταν αποτελεσματικός, εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία των υπολοίπων και ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ποτέ στην κούρσα του τίτλου. Φιλοδοξεί σε μια καλύτερη εικόνα την φετινή αγωνιστική περίοδο, συνδυάζοντας την επίτευξη στόχων με καλό ποδόσφαιρο. Χρονικά, η είσοδος στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι η πρώτη πρόκληση για τον Ολυμπιακό και στο σενάρο πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Λεμεσού στον 3ο προκριματικό.

Super Ενισχυμένες Αποδόσεις: Να σκοράρει ο Ελ Αραμπί - 3.65 από 2.70 στη Stoiximan

Ομάδα ρυθμού η Μακάμπι, με το στυλ των μεσοεπιθετικών να συνηγορεί στο γρήγορο τέμπο παιχνιδιού. Οι εξτρέμ Χαζίζα και Ατζίλι είναι επικίνδυνοι, με τον δεύτερο να διαθέτει το στοιχείο της έκρηξης και αριστερό πόδι πραγματικό 'κανόνι'. Ο Πιερό ξεχωρίζει στη θέση του φορ και οι Λαβί, Μοχάμεντ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ανασταλτικά ωστόσο η ομάδα του Ισραήλ εμφανίζει σημαντικά κενά, με τον μοναδικό αξιόπιστο αμυντικό της, Μπόγκνταν Πλάβιτς, να εμφανίζεται έτοιμος για μεταγραφή στην ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός εν μέσω μεταγραφικού σχεδιασμού έδωσε οκτώ φιλικά στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Η εικόνα του συνολικά δεν ήταν η ενδεδειγμένη, ωστόσο ο Μαρτίνς δοκίμασε πολλά σχήματα, πρόσωπα σε διαφορετικούς ρόλους και θέσεις, προκειμένου να μετρήσει τις τελικές επιλογές του.

Στο φιλικό με την Άλκμααρ έδειξε ουσιαστικά τις προθέσεις του ενόψει Μακάμπι ο Πορτογάλος τεχνικός, με τους Πειραιώτες να επικρατούν 1-0. Ο προπονητής του Ολυμπιακού θα στηριχθεί ουσιαστικά στην περσινή ομάδα για την μάχη του 'Sammy Ofer Stadium', με τους Βρσάλικο και Ζίνκερναγκελ να είναι τα δύο νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα και τον Αμπουμπακάρ Καμαρά να διεκδικεί θέση στο βασικό σχήμα.

Η Μακάμπι δεν είναι αμελητέα ποσότητα, αν ο αντίπαλος της επιτρέψει να βρει ρυθμό γίνεται πολύ επικίνδυνη. Ο Ολυμπιακός όμως έχει πια την εμπειρία αλλά και το know how της διαδικασίας, ενώ παραμένει αήττητος σε κανονική διάρκεια αγώνα με τον Μαρτίνς στον πάγκο σε προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Sold out το ματς του Ισραήλ, 31.000 οπαδοί της Μακάμπι αναμένονται στις εξέδρες και το 90λεπτο δεν θα είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό, που όμως έχει τον τρόπο να φύγει με αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς με τη Μακάμπι. Αναμένεται ματς χαμηλού τέμπου στο 'Sammy Ofer Stadium', χωρίς ιδιαίτερα ρίσκα με πολλή τακτική και ακόμη περισσότερη σκοπιμότητα. Η επιλογή Χ2 & under 2,5 γκολ & under 2,5 κάρτες για τον Ολυμπιακό, σε απόδοση 4.05 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.