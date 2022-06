NBA Finals: Game 3 με Tatum στο 5.10

Η σειρά των τελικών μεταφέρεται στη Βοστώνη τα ξημερώματα (9/6, 04:00). Ποιος θα κάνει το 2-1; Ανάλυση και προγνωστικά!

Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες οι Μπόστον Σέλτικς επιστρέφουν στο σπίτι τους και το «ηλεκτρισμένο» κοινό του TD Garden περιμένει τη δράση των τελικών του ΝΒΑ. Μπορούν οι έμπειροι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να το κάνουν να σιγήσει;

Οι Ουόριορς απάντησαν εμφατικά στους Κέλτες στο δεύτερο ματς, δηλώνοντας παρών στη μάχη των τελικών. Μετά το σοκ του τετάρτου δωδεκαλέπτου στην εναρκτήρια αναμέτρηση, η ομάδα του Κερ ανασυντάχθηκε, πήρε το τιμόνι του δεύτερου αγώνα μεθοδικά στα χέρια της την κατάλληλη στιγμή και τελείωσε τη δουλειά με τον ιδανικό τρόπο. Μια πειστική νίκη. Είναι ένα αποτέλεσμα που έφερε πίσω στο Σαν Φρανσίσκο την αισιοδοξία και ετοίμασε πνευματικά την ομάδα της Δυτικής όχθης για το δύσκολο ταξίδι στη Βοστώνη. Εκεί όπου θα παλέψει για να πάρει πίσω το πλεονέκτημα έδρας.

Οι τελικοί του ΝΒΑ σε LIVE Streaming* στη Stoiximan

Μετά από ένα «φυσικό», κλειστό πρώτο ημίχρονο, οι Σέλτικς γνώρισαν πάλι την κατηφόρα στην τρίτη περίοδο την Κυριακή. Δέχθηκαν 7 τρίποντα συνολικά στο συγκεκριμένο διάστημα, 14 πόντους από τον Στεφ Κάρι (τελείωσε το ματς με 29) και σκόραραν οι ίδιοι μόλις 14 έναντι 35 των γηπεδούχωνπου έχτισαν μια διαφορά 23 πόντων μπροστά σε ένα κοινό που διψούσε για ρεβάνς. Ο Τζέιλεν Μπράουν ξεκίνησε καλά αλλά χάθηκε στην επανάληψη και ο Τέιτουμ ήταν απελπιστικά μόνος σε μια βραδιά όπου το supporting cast του έλαμψε δια της απουσίας του, μετά το θριαμβευτικό opening λίγες ημέρες νωρίτερα.

Ο Στιβ Κερ ανακάτεψε την τράπουλα. Έδωσε 25 λεπτά στον Γκάρι Πέιτον εκμεταλλευόμενος τη σπίθα που μπορεί να ανάψει με την ενέργεια που κουβαλάει, φροντίζοντας να τον κρύβει στην τελική γραμμή στο επιθετικό κομμάτι. Παράλληλα κεφαλαιοποίησε το καλό μομέντουμ του Πόρτερ Τζούνιορ (+24 σε όρους plus/minus) και εμπιστεύτηκε τον Νεμάνια Μπιέλιτσα. Ο Πούλ έπαιξε καλύτερα, παρότι η μισοί του σχεδόν πόντοι σημειώθηκαν όταν όλα είχαν κριθεί.

Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στη Stoiximan: Jayson Tatum : 34+ Πόντοι στο 5.10 από 3.80

Οι Σέλτικς ξεκούρασαν τους βασικούς τους σε όλη την τελική ευθεία του δεύτερου παιχνιδιού, επιλέγοντας να μην κυνηγήσουν (πιθανόν άσκοπα με βάση το εύρος των πιθανοτήτων τους όπως είχε διαμορφωθεί η συνθήκη στο τέλος της τρίτης περιόδου) το θαύμα. Πλέον επιστρέφουν μετά από αρκετές ημέρες στη Βοστώνη. Θα δουν τους δικούς τους, θα κοιμηθούν σπίτι τους, θα γυρίσουν σε μια ρουτίνα που τόσο τους είναι απαραίτητη για τις επόμενες ημέρες ώστε να ανασυνταχθούν και να απαντήσουν.

Είναι δεδομένο ότι το Γκόλντεν Στέιτ διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Όμως οι Σέλτικς μπορούν να του βάλουν δύσκολα. Ήδη στα δύο πρώτα ματς το ποσοστό των Ουόριορς εντός πεδιάς έχει πέσει αισθητά σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε μέχρι τώρα.

Η Βοστώνη θα χρειαστεί οπωσδήποτε παραγωγική βοήθεια από την «πανοπλία» των Jays, τους Χόρφορντ και Σμαρτ. Είχαν και οι δύο τους έναν κακό δεύτερο τελικό και οφείλουν να μπουν πεισμωμένοι, ξορκίζοντας την όποια κακή αύρα κουβαλούν από εκείνο το ματς. Η συνθήκη μοιάζει καλή για ένα από αυτά τα σπουδαία ματς του Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος θα σημαδέψει την καρδιά της αντίπαλης άμυνας και θα προσπαθήσει να «σκοτώσει» τους Ουόριορς με το παιχνίδι προσωπικής φάσης που διαθέτει.

Οι «Πολεμιστές» έμειναν «ζωντανοί» στο δεύτερο, κρίσιμο ματς και τώρα θα προσπαθήσουν με «Μακιαβελικό» τρόπο να στρέψουν την πίεση στον αντίπαλο. Έχουν το υπόβαθρο για να το κάνουν. Υστερούν σε μέγεθος και αθλητικότητα όμως η στροφή του κόουτς Κερ σε δυναμικούς παίχτες-ρόλων (Πέιτον) μπορεί να κλείσει ελαφρώς τη ψαλίδα σε έναν τομέα όπου η Βοστώνη υπερτερεί.

Ίσως αυτήν την Τετάρτη, οι φιλοξενούμενοι χρειάζονται πιο πολύ από κάθε άλλη φορά φέτος, έναν Κλέι Τόμπσον από τα παλιά. Ο 32χρονος σούτινγκ-γκαρντ μετράει μόλις 13.0 πόντους στους δύο πρώτους τελικούς ενώ την Κυριακή «στράβωσε» τα καλάθια γράφοντας 1/8 τρίποντα και συνολικά 4/16 εντός πεδιάς. Η γλώσσα του σώματος δεν είναι υπέρ του. Αδυνατεί να ακολουθήσει τους περιφερειακούς των Σέλτικς, ειδικά στα μετόπισθεν όπου γίνεται «σημάδι». Όμως ο Τόμπσον μπορεί να έχει τουλάχιστον ένα τέτοιο ματς από τα «παλιά» στη σειρά, ειδικά τώρα που η ομάδα του τον χρειάζεται τόσο πολύ.

Klay Thompson Πόντοι 18+ σε απόδοση 1.60 στη Stoiximan

H σειρά θα είναι μεγάλη. Από οποιοδήποτε προβάδισμα –ειδικά στο ξεκίνημα της- αναβλύζει το άρωμα του «εφήμερου» μιας και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο επόμενο παιχνίδι, με τρόπο που κανείς δεν περιμένει. Αυτό μας έχουν διδάξει τα φετινά playoffs και δη η πορεία των δύο σπουδαίων αυτών φιναλίστ. Ίσως αυτό το τρίτο παιχνίδι, να είναι η πραγματική ευκαιρία των Ουόριορς να ξαναπάρουν κεφάλι στους τελικούς. Εάν η Βοστώνη κάνει το 2-1, με το τέταρτο ματς στο TD Garden, τα πράγματα (παρότι η σειρά μοιάζει ανοιχτή σε κάθε πρόβλεψη) δεν θα είναι καθόλου εύκολα για τους «Πολεμιστές».

Bet Builder με Χάντικαπ Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς + 9.5 και Jaylen Brown Πόντοι 22+ σε απόδοση 2.09 στη Stoiximan

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog

Σούπερ δώρο* χωρίς κατάθεση στη "Stoiximan Who Wants To Be a Millionaire Live Roulette”

Happy Hour 20:00-22:00 όλη την εβδομάδα με σούπερ προσφορά* στο Live Casino της Stoiximan για όλους χωρίς να απαιτείται καμία κατάθεση!

Η εντυπωσιακή ρουλέτα “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;” τώρα και με Έλληνες dealers αποκλειστικά* Stoiximan! Και μάλιστα την πρώτη εβδομάδα του λανσαρίσματος του νέου τραπεζιού, η Stoiximan το γιορτάζει καθημερινά με ένα δώρο* για όλους χωρίς προϋπόθεση κατάθεσης!

Από Δευτέρα 6/6 έως Παρασκευή 10/6 σε περιμένει ένα σούπερ δώρο* στην ρουλέτα “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;” χωρίς κατάθεση στο Happy Hour, από τις 20:00 έως και τις 22:00!

Happy Hour* από 20:00 έως 22:00, από 6/6 έως 10/6 εδώ

Είναι ένας από τους πιο διάσημους τίτλους τηλεοπτικών σόου με αναγνωρισιμότητα σε όλο τον κόσμο. Ποιος άραγε δεν έχει δει το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”. Και τώρα το συναντάς… σε ζωντανό τραπέζι ρουλέτας στο Live Casino της Stoiximan αποκλειστικά* με Έλληνες dealers και μάλιστα με ένα σούπερ δώρο* κάθε μέρα!

*​Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις.