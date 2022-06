Nations League με Super Ενισχυμένες για Τσιμίκα, Γιακουμάκη και CR7!

Aνάλυση & προγνωστικά για την επίσημη πρεμιέρα του Πογέτ στη Β. Ιρλανδία αλλά και το ντέρμπι Ισπανία-Πορτογαλία.

Στη μάχη του UEFA Nations League ρίχνονται οι εθνικές ομάδες, με το ντέρμπι της Ιβηρικής ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία στο 'Estadio Benito Villamarin' της Σεβίλλης, να ξεχωρίζει στην πρεμιέρα του Group B της πρώτης κατηγορίας.

Η 'furia roja' προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 και τα ματς του Ιουνίου (ακολουθούν δύο με την Τσεχία και ένα με την Ελβετία) είναι μια ευκαιρία για τον Ενρίκε να αξιολογήσει τα πλάνα του. Στα γήπεδα του Κατάρ θα δώσει το παρών και η Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος, που μετά τους Ισπανούς θα παίξει δύο φορές με την Ελβετία και μια με την Τσεχία.

Λαπόρτ και Πέδρι είναι σημαντικές απουσίες για τους γηπεδούχους, ο Σιμόν εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα για τα γκολπόστ και το αίνιγμα για την γραμμή κρούσης παραμένει. Η Ισπανία δημιουργεί με χαρακτηριστική άνεση, όμως της λείπει ο φορ με το εύκολο γκολ.

Super Ενισχυμένες Αποδόσεις - Να σκοράρει: Κρ. Ρονάλντο στο 3.05 από 2.37

Ο πονοκέφαλος για τους Πορτογάλους ακούει στο όνομα του τραυματία Ρούμπεν Ντίας, με τον Ντανίλο επικρατέστερο αντικαταστάτη. Σε 4-3-3 αναμένεται να πάει ο Φερνάντο Σάντος, με τον Κριστιάνο να ηγείται της επίθεσης στην 187η συμμετοχή με το εθνόσημο.

Δυνατό τεστ για τις δύο ομάδες, τα παιχνίδια της διοργάνωσης αποτελούν ιδανική ευκαιρία συμπερασμάτων ενόψει Μουντιάλ. Οι παίκτες πάντως είναι κουρασμένοι, οι προπονητές δεν θα τους πιέσουν και οι δοκιμές σε σχήματα και πρόσωπα αναμένεται να είναι αρκετές.

Δύσκολο να υπάρξει θέαμα αυτή την εποχή, οι αθλητές είναι στο τέλος της σεζόν και μοιραία θα φυλάγονται. Η επιλογή under 2,5 γκολ & under 4,5 κάρτες & over 4,5 κόρνερ για την Ισπανία σε απόδοση 4.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Μια νέα αρχή ψάχνει η Ελλάδα με τον Γκουστάβο Πογέτ στον πάγκο. Κέρδισε τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι (0-1), έχασε από το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα (1-0), σε δύο φιλικά που ο Ουρουγουανός τεχνικός έδειξε κάποιες από τις προθέσεις του.

Τώρα το πράγματα σοβαρεύει, καθώς η εθνική μας ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις της. Αντιμετωπίζοντας στο Μπέλφαστ τη Β. Ιρλανδία, στην πρεμιέρα του Group B της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Ακολουθούν δύο ματς με το Κόσοβο και ένα με την Κύπρο.

Ο Μπάλντοκ πήρε το ελληνικό διαβατήριο και είναι το new entry στις επιλογές του Πογέτ, ο Τσιμίκας φαντάζει αδιαπραγμάτευτος στην ενδεκάδα και αναζητείται πλέον το κατάλληλο σχήμα σε χαφ και επίθεση που θα χαρίσει δημιουργία και εκτελεστική ευχέρεια στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Στις 12 τελευταίες υποχρεώσεις της, η Β. Ιρλανδία έχει μόλις μια νίκη. Αυτή κόντρα στη Λιθουανία τον περασμένο Νοέμβρη. Απέδειξε ωστόσο πόσο σκληρή είναι στις ισοπαλίες με Ελβετία και Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Τζόνι Έβανς για το ματς με την Ελλάδα, απών ο Μαγκίνις.

Super Ενισχυμένες Αποδόσεις - Να δώσει ασίστ: Τσιμίκας ή Να σκοράρει: Γιακουμάκης στο 2.90 από 2.15

To Nations League έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις ομάδες μεσαίας δυναμικής, καθώς προσφέρει και μια έξτρα ευκαιρία πρόκρισης στο Euro 2024. Επομένως τόσο η Ελλάδα, όσο και οι Βορειοϊρλανδοί σκοπεύουν να κυνηγήσουν τις ελπίδες τους στον όμιλο.

Ζόρικο το ματς στο Μπέλφαστ. Οι γηπεδούχοι στηρίζονται πολύ στο physical game, στοιχείο που θα πρέπει να ματσάρει η Ελλάδα, η οποία υπερέχει τεχνικά της αντιπάλου της.

Ο Πογέτ έχει στη διάθεση τους μπολικους παίκτες που αγωνίζονται και ορισμένοι από αυτούς, όπως οι Τσιμίκας, Γιαννούλης, Τζόλης, Γιακουμάκης είναι γνώριμοι με τις απαιτήσεις του παιχνιδιού στο Νησί.

Η Ελλάδα έχει καλές πιθανότητες να φύγει με αποτέλεσμα από το ματς και η επιλογή under 2,5 γκολ & να σκοράρει ο Γιακουμάκης προσφέρεται σε απόδοση 7.20 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.