Πασχαλινά δώρα* χωρίς κατάθεση στη Stoiximan!

Η Κυριακή του Πάσχα είναι εδώ και η Stoiximan το γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο. Συγκεκριμένα όλη την ημέρα (24/04) είναι διαθέσιμο για όλα τα μέλη της ένα σούπερ δώρο* το οποίο δεν απαιτεί καμία κατάθεση!

Η γιορτινή διάθεση δεν σταματά όμως εδώ γιατί τώρα η Stoiximan σε υποδέχεται με ένα σούπερ δώρο* που δεν χάνεται! Και μάλιστα, αυτή η προσφορά* δεν απαιτεί καμία κατάθεση!

Για να πάρεις το δώρο* σου χρησιμοποιείς τον κωδικό «STX50»

Σούπερ δώρο* χωρίς κατάθεση στο “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;” την Δευτέρα (25/04)

Οι εκπλήξεις συνεχίζονται και την Δευτέρα (25/04) με μία σούπερ προσφορά* στο Live Casino της Stoiximan για όλους χωρίς να απαιτείται καμία κατάθεση! Συγκεκριμένα στην εντυπωσιακή ρουλέτα “Who Wants To Be a Millionaire? Roulette” θα είναι διαθέσιμο το δώρο* όλη την ημέρα!

Είναι ένας από τους πιο διάσημους τίτλους τηλεοπτικών σόου με αναγνωρισιμότητα σε όλο τον κόσμο. Ποιος άραγε δεν έχει δει το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”.

Και τώρα το συναντάς… σε ζωντανό τραπέζι ρουλέτας στο Live Casino της Stoiximan και μάλιστα με ένα σούπερ δώρο* όλη την Δευτέρα!

