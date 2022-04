Έπιασε 13 ματς και κέρδισε 52.889€ με 1€ στη Stoiximan!

Δείτε την απίστευτη έμπνευση παίκτη στοιχήματος στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο.

Αν έχεις τύχη διάβαινε… Μέλος της Stoiximan το περασμένο Σάββατο (09/04) είχε μία απίστευτη έμπνευση και μπόλικη τύχη με αποτέλεσμα να κερδίσει πάνω από 52.000€ με μόλις 1€!

Συγκεκριμένα επέλεξε 13 στοιχήματα από ισάριθμους αγώνες με αποδόσεις που κυμαίνονταν από 1.72 έως 3.50. Το πρώτο παιχνίδι του δελτίου ήταν το ΟΦΗ-Απόλλων με συνολικά γκολ 2-3, ενώ το τελευταίο ήταν το Ρεάλ-Χετάφε όπου επέλεξε 1 και Over 1.5 γκολ.



Έφτιαξε τρία δελτία (11άδες, 12άδες και 13άδα) και έκανε Cash Out στα δύο πρώτα με συνολικό κέρδος στα 2.200€. Την 13άδα όμως που έδινε απόδοση 59.150,403 την πήγε σχεδόν μέχρι τέλους, κάνοντας Cash Out στα 52.889,91€!

Αν δηλαδή δεν έκανε κανένα Cash Out θα κέρδιζε συνολικά περισσότερα από 183.000€ (!) καθώς η απίστευτη έμπνευσή του επαληθεύτηκε και στις 13 αγορές.

Δείτε τις επιλογές του μέλους της Stoiximan: