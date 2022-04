Stoiximan Master: Διεκδικείς 50.000€ δωρεάν* και αυτό το Σαββατοκύριακο

Με… άρωμα Super League αυτό το Σαββατοκύριακο το Stoiximan Master.

Το Stoiximan Master είναι εδώ κάθε εβδομάδα και εάν προβλέψεις σωστά έξι τελικά σκορ κερδίζεις εγγυημένα 50.000€ εντελώς δωρεάν*! Αυτό το Σαββατοκύριακο οι 6 αναμετρήσεις μας ταξιδεύουν σε Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία αλλά και στα δικά μας γήπεδα.

Η προθεσμία συμμετοχής είναι λίγο πριν τη σέντρα στο Goodison Park:

9/4 (14:30) Everton vs Man Utd

10/4 (16:00) Napoli vs Fiorentina

10/4 (18:30) Manchester City vs Liverpool

10/4 (19:00) ΠΑΣ Γιάννινα vs Παναθηναϊκός

10/4 (19:30) ΑΕΚ vs Άρης

10/4 (20:30) Leipzig vs Hoffenheim

Όποιος βρει και τα 6 παραπάνω σκορ, κερδίζει 50.000€ εντελώς δωρεάν*! Σε περίπτωση που περισσότερα μέλη της Stoiximan κάνουν το 6 στα 6, το χρηματικό έπαθλο θα αποδίδεται αυτούσιο σε όλους! Δηλαδή ο καθένας θα κερδίσει 50.000€ εντελώς δωρεάν*!

Έπαθλα συνολικής αξίας 500€ θα δοθούν αυτούσια και σε όσους έχουν 5 σωστές προβλέψεις, ενώ έπαθλα συνολικής αξίας 50€ αυτούσια σε όσους κάνουν το 4 στα 6.

Stoiximan Master: Διεκδικείς εντελώς δωρεάν* έως 50.000€ κάθε εβδομάδα & έως 10.000€ σε ένα παιχνίδι!

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κατάθεση ή συμμετοχή στα παίγνια.