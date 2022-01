Stoiximan Master: Διεκδικείς 50.000€ εντελώς δωρεάν*

Σάββατο με σέντρα στο Stoiximan Master αλλά και Matchcombo στο 3.15 για το Ιωνικός-Παναθηναϊκός!

Το Stoiximan Master είναι εδώ κάθε εβδομάδα και εάν προβλέψεις σωστά έξι τελικά σκορ κερδίζεις εγγυημένα 50.000 ευρώ εντελώς δωρεάν*. Αυτό το Σαββατοκύριακο οι 6 αναμετρήσεις μας ταξιδεύουν σε Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία:

Μάντσεστερ Γ. vs Γουέστ Χαμ

Λάτσιο vs Αταλάντα

Ατλέτικο vs Βαλένθια

Τσέλσι vs Τότεναμ

Μίλαν vs Γιουβέντους

Βαγιεκάνο vs Μπιλμπάο

Όποιος βρει και τα 6 παραπάνω σκορ, κερδίζει 50.000€ εντελώς δωρεάν*! Σε περίπτωση που περισσότερα μέλη της Stoiximan κάνουν το 6 στα 6, το χρηματικό έπαθλο θα αποδίδεται αυτούσιο σε όλους! Δηλαδή ο καθένας θα κερδίσει 50.000€ εντελώς δωρεάν*!

Έπαθλα συνολικής αξίας 500€ θα δοθούν αυτούσια και σε όσους έχουν 5 σωστές προβλέψεις, ενώ έπαθλα συνολικής αξίας 50€ αυτούσια σε όσους κάνουν το 4 στα 6. Οι συμμετοχές για τον συγκεκριμένο γύρο του Stoiximan Master θα είναι ανοιχτές μέχρι και το Σάββατο στις 16:30.

Stoiximan Master: Διεκδικείς κάθε εβδομάδα 50.000€, εντελώς δωρεάν*

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κατάθεση ή συμμετοχή στα παίγνια.

Ματς οριακού χαρακτήρα στη Νίκαια

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο Ιωνικός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νεάπολης. Η ομάδα του Σπανού άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις στο πρώτο μισό της σεζόν, όμως βρίσκεται σε κακό φεγγάρι. Συμπλήρωσε τέσσερις ήττες στη σειρά και έπεσε στην 12η θέση με 14 βαθμούς. Στο +5 από τον ουραγό Απόλλωνα και στο +4 από τον Ατρόμητο. Τελευταία φορά που πανηγύρισε ήταν στο 3-2 επί του ΠΑΟΚ στις 5 Δεκεμβρίου και έχει να πάρει βαθμό από το 2-2 με τον Παναιτωλικός στις 11 του ίδιου μήνα.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο Βόλο. Το 0-0 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δεν κινδύνεψε καθόλου, ενώ ακολούθησε το άνετο 4-0 επί της Καρδίτσας στον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Με 27 βαθμούς (όσους και ο ΠΑΣ Γιάννινα), οι 'πράσινοι' είναι στην 4η θέση της Super League και εντός στόχου για την ώρα, που είναι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.

Στο ματς της Νίκαιας ο Ιωνικός ψάχνει αντίδραση, καθώς η κατάσταση τείνει να γίνει οριακή. Είναι σκληρή ομάδα, επικίνδυνη στην κόντρα και παίρνει δύναμη από την έδρα. Ο Παναθηναϊκός με τη σειρά του ψάχνει την επιστροφή στα τρίποντα για να μεγαλώσει την προοπτική της Ευρώπης. Είναι ανώτερος από τον αντίπαλο του, όμως το ματς παρουσιάζει αντικειμενικές δυσκολίες. Η επιλογή over 4,5 κάρτες στο ματς & over 4,5 κόρνερ για τον Παναθηναϊκό σε απόδοση 3.15 στο MatchCombo της Stoiximan.

