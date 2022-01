Stoiximan Master: Διεκδικείς 50.000€ και αυτό το ΣΚ, εντελώς δωρεάν*

Το δεύτερο Σαββατοκύριακο του 2022 έρχεται με Stoiximan Master και συναρπαστικές αναμετρήσεις στα κορυφαία πρωταθλήματα!

Το Stoiximan Master είναι εδώ και το 2022 όπου κάθε εβδομάδα εάν προβλέψεις σωστά έξι τελικά σκορ κερδίζεις εγγυημένα 50.000 ευρώ εντελώς δωρεάν*. Αυτό το Σαββατοκύριακο, οι 6 αναμετρήσεις του Stoiximan Master είναι οι εξής:

WEEKLY EDITION 8-9/1

Λειψία vs Μάιντς

Ρεάλ vs Βαλένθια

Ρόμα vs Γιουβέντους

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

Ίντερ vs Λάτσιο

Βιγιαρεάλ vs Ατλέτικο

Όποιος βρει και τα 6 παραπάνω σκορ, κερδίζει 50.000€ εντελώς δωρεάν*! Σε περίπτωση που περισσότερα μέλη της Stoiximan κάνουν το 6 στα 6, το χρηματικό έπαθλο θα αποδίδεται αυτούσιο σε όλους! Δηλαδή ο καθένας θα κερδίσει 50.000€ εντελώς δωρεάν*!

Έπαθλα συνολικής αξίας 500€ θα δοθούν αυτούσια και σε όσους έχουν 5 σωστές προβλέψεις, ενώ έπαθλα συνολικής αξίας 50€ αυτούσια σε όσους κάνουν το 4 στα 6. Οι συμμετοχές για τον συγκεκριμένο γύρο του Stoiximan Master θα είναι ανοιχτές μέχρι και το Σάββατο στις 16:00.

Stoiximan Master: Διεκδικείς κάθε εβδομάδα 50.000€, εντελώς δωρεάν*

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κατάθεση ή συμμετοχή στα παίγνια.