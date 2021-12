Ειδική συνθήκη στο ΟΑΚΑ με ειδικά στοιχήματα

Λαβωμένος από τα χτυπήματα της πανδημίας και με πολύ σημαντικές ελλείψεις ο Παναθηναϊκός, μαζεύει όσες δυνάμεις έχει και ετοιμάζεται για το καλύτερο δυνατό χτύπημα στη Ζάλγκιρις.

Είναι η επιτομή της «ειδικής συνθήκης». Χωρίς τον προπονητή και ουκ ολίγους παίκτες του βασικού του rotation, ο Παναθηναϊκός θα ριχτεί στη μάχη της Ευρωλίγκας αντιμετωπίζοντας τη Ζάλγκιρις στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

It is what it is. Η σεζόν πρέπει να προχωρήσει, η ομάδα οφείλει να μαζέψει όσα διαθέσιμα κομμάτια υπάρχουν στο τραπέζι και να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο, ανταγωνιζόμενη ένα σύνολο που θα έρθει πάνοπλο στην Αθήνα. Η εικόνα και η δυναμική των Λιθουανών μπορεί να μην έχει σχέση με την αντίστοιχη - αρκετά εντυπωσιακή- των τελευταίων ετών (ειδικά στα χρόνια του Σάρας) όμως σε αυτό το επίπεδο όπου η κάθε λεπτομέρεια μετράει, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων τον βαθμό ανταγωνιστικότητας των γηπεδούχων σήμερα, ακόμα και εάν στην άλλη πλευρά βρίσκεται η ουραγός του βαθμολογικού πίνακα.

Η Ζάλγκιρις διανύει μια δύσκολη χρονιά. Στο Κάουνας γνώριζαν από την αρχή ότι τα πράγματα φέτος δεν θα είναι εύκολα. Φρόντισαν άθελα τους να τα κάνουν πιο περίπλοκα όταν η κατάσταση στην αρχή της σεζόν στράβωσε, αποδεσμεύοντας με το «καλημέρα» τον Μάρτιν Σίλερ. Ο Γιούρι Ζντοβτς πήρε τις πρώτες νίκες στη διοργάνωση όμως δεν έχει καταφέρει (τουλάχιστον ακόμα) να εμπνεύσει τους αθλητές του και να βελτιώσει ουσιαστικά την εικόνα της ομάδας.

Οι Λιθουανοί είναι ένα κλικ κάτω από τον ανταγωνισμό μέχρι τώρα. Η νεράιδα της «multi cutting, screening & passing» επίθεσης που καθήλωσε το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μαζί τις άμυνες της διοργάνωσης με την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα της να απορροφά τα δυνατά στοιχεία των παιχτών και να μακιγιάρει τις αδυναμίες τους, δεν κατοικεί πια στο Κάουνας. Η Ζάλγκιρις βασίζεται και πάλι σε συνεργασίες (2 ή 3 αθλητών) για να αναπτυχθεί στην επίθεση όμως δεν έχει σπουδαίο ατομικό ταλέντο, ικανότητα στην προσωπική φάση και τους κατάλληλους αυτοματισμούς. Κάπως έτσι οι πράσινοι της Βαλτικής βρίσκονται στο Νο17 της λίγκας σε όρους επιθετικής αξιολόγησης παρουσιάζοντας ένα στατικό και προβλέψιμο πρόσωπο και στο Νο18 αναφορικά με την αμυντική τους αξιολόγηση.

Παρ’όλα αυτά στη συγκεκριμένη συνθήκη εντός της οποίας συναντιούνται με τον Παναθηναϊκό, οι Λιθουανοί έχουν στην πλευρά τους το πλεονέκτημα του βάθος. Το οπλοστάσιο τους αυτή την στιγμή είναι πιο γεμάτο. Και εάν μια ομάδα χρειάζεται να κάνει την υπέρβαση (σωματικά, πνευματικά και αγωνιστικά) για να επιβληθεί, αυτή είναι η ελληνική.

Πάμε να δούμε μερικά σημεία στα οποία οφείλει να εστιάσει το «τριφύλλι» ενόψει της συγκεκριμένης αναμέτρησης:

-Ένα μέρος από τις off screen-δράσεις που αποτέλεσαν το σήμα κατατεθέν της λιθουανικής επίθεσης στα χρόνια του Σάρας αποτέλεσε κληρονομιά για τις νεότερες version της ομάδας του Κάουνας. Η Ζάλγκιρις παραμένει πολύ αποτελεσματική σε αυτές τις καταστάσεις (Νο5 στην Ευρωλίγκα με 1.18 πόντους ανά κατοχή) όπου οι Μίλακνις-Στρέλνιεκς μπορούν να κάνουν ζημιά σε οποιαδήποτε άμυνα χαλαρώσει έστω και για λίγο. Χρειάζεται πολύ καλή επικοινωνία από τους παίχτες του Παναθηναϊκού ώστε να μη βρουν οι συγκεκριμένοι σουτέρ τέτοιες εκτελέσεις.

-Η Ζάλγκιρις παραμένει μια αρκετά αποτελεσματική PnR ομάδα στο επιθετικό κομμάτι. Βασίζεται πολύ σε αυτές τις καταστάσεις και ξέρει να τις τρέχει σωστά. Μόνο η Αναντολού και ο Ερυθρός Αστέρας επενδύουν φέτος μεγαλύτερο ποσοστό των επιθετικών τους δράσεων στο PnR από τους Λιθουανούς. Η λογική λέει πως ο Παναθηναϊκός θα επιλέξει τις «αλλαγές» στην άμυνα του, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την αθλητικότητα και το μήκος του για να αναχαιτίσει την PnR επίθεση της Ζάλγκιρις. Θα χρειαστεί κάθε πιθανό διαθέσιμο όπλο στην προσπάθεια του αυτή για να τα καταφέρει.

-Οι πράσινοι θα πρέπει να δουλέψουν σκληρά σε αυτά τα 40 λεπτά ώστε να κρατήσουν τον Josh Nebo μακριά από το καλάθι. Ο Αμερικανός ρούκι της Ζάλγκιρις είναι πολύ δυνατός, σούπερ-αθλητικός και διαθέτει μια ξεχωριστή ικανότητα στο κομμάτι του ριμπάουντ. Οι Λιθουανοί φέτος είναι πολύ αδύναμοι στον συγκεκριμένο τομέα (ο Παναθηναϊκός μπορεί να τους χτυπήσει με επιθετικά ριμπάουντ από τους Παπαγιάννη-Ουάιτ), ειδικά όταν στην πεντάδα τους δεν βρίσκεται ο Nebo.

-O Tyler Cavanaugh είναι ανεβασμένος στα τελευταία ματς, με τον Γιούρι Ζντοβτς να δείχνει ότι τον εμπιστεύεται αρκετά. O 27χρονος φόργουορντ-σέντερ έχει βρει τον ρόλο του στην ομάδα και προσφέρει σε αρκετούς τομείς. Στα τελευταία 5 παιχνίδια της Ζάλγκιρις σε Ευρωλίγκα & Λιθουανία μετράει 11.2 πόντους και 8 ριμπάουντ, γράφοντας 14+16 στην τελευταία αναμέτρηση με τη Juventus. Ο Παναθηναϊκός οφείλει να προσέξει πολύ (πολύ όμως) την εκτέλεση του από την περίμετρο καθώς το τρίποντο του Cavanaugh είναι βασικό συστατικό για να ανοίξει το γήπεδο και να βρεθούν οι απαραίτητοι χώροι ώστε να ενεργοποιηθούν ομαλά οι PnR δράσεις των Λιθουανών.

Με πολλά προβλήματα αλλά και με μεγάλη πίστη, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη απέναντι σε μια Ζάλγκιρις η οποία έρχεται στην Αθήνα με γεμάτο οπλοστάσιο. Οι πράσινοι θα παραταχθούν με rotation 7-8 παιχτών, χωρίς βάθος αλλά αποφασισμένοι να παλέψουν μέχρις εσχάτων για μια μεγάλη (τηρουμένων των αναλογιών) επικράτηση. Η τριάδα Μέικον-Παπαπέτρου-Παπαγιάννης θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά αυτής της προσπάθειας (οι δύο πρώτοι επιβάλλεται να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις) ενώ όλοι οι υπόλοιποι και δη τα παιδιά που έρχονται συνήθως από το βάθος του πάγκου, οφείλουν να καταθέσουν ότι έχουν για να φτάσει η ελληνική ομάδα στην υπέρβαση.

