Weekend με Stoiximan Master έως 50.000€ εντελώς δωρεάν*

Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο με Stoiximan Master έφτασε και αναμένεται και αυτό συναρπαστικό με σπουδαίες αναμετρήσεις σε Serie A, Premier League, La Liga & Super League!

Το Stoiximan Master συνεχίζει να συναρπάζει! Αυτό το Σαββατοκύριακο μάλιστα έρχεται και με… ελληνικό χρώμα. Συγκεκριμένα, οι 6 αναμετρήσεις το διήμερο 18-19 Δεκεμβρίου στις οποίες καλείσαι να μαντέψεις το σκορ είναι οι εξής:

WEEKLY EDITION 18-19/12

Αταλάντα vs Ρόμα

Λιντς vs Άρσεναλ

Σεβίλλη vs Ατλέτικο

Τότεναμ vs Λίβερπουλ

ΠΑΟΚ vs Αστέρας Τρ.

Μίλαν vs Νάπολι

Όποιος βρει και τα 6 παραπάνω σκορ, κερδίζει 50.000€ εντελώς δωρεάν*! Σε περίπτωση που περισσότερα μέλη της Stoiximan κάνουν το 6 στα 6, το χρηματικό έπαθλο θα αποδίδεται αυτούσιο σε όλους! Δηλαδή ο καθένας θα κερδίσει 50.000€ εντελώς δωρεάν*!

Έπαθλα συνολικής αξίας 500€ θα δοθούν αυτούσια και σε όσους έχουν 5 σωστές προβλέψεις, ενώ έπαθλα συνολικής αξίας 50€ αυτούσια σε όσους κάνουν το 4 στα 6. Προθεσμία συμμετοχής έως και το Σάββατο στις 15:55, λίγο πριν τη σέντρα του Αταλάντα-Ρόμα.

Stoiximan Master: Διεκδικείς έως 50.000€ εντελώς δωρεάν* κάθε εβδομάδα!

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κατάθεση ή συμμετοχή στα παίγνια.