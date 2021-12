«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» αποκλειστικά στο Live Casino της Stoiximan!

Οι γιορτές ήρθαν… νωρίτερα στη Stoiximan με Christmas Calendar και με αποκλειστικότητα στο ολοκαίνουργιο “Who Wants To Be a Millionaire? Roulette”.

Είναι ένας από τους πιο διάσημους τίτλους τηλεοπτικών σόου με αναγνωρισιμότητα σε όλο τον κόσμο. Ποιος άραγε δεν έχει δει το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”.

Και τώρα το έρχεται σε ζωντανό τραπέζι ρουλέτας στο Live Casino της Stoiximan και μάλιστα αποκλειστικά! Το ολοκαίνουργιο “Who Wants To Be a Millionaire? Roulette” θα είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη της Stoiximan έως και τις 22 Δεκεμβρίου!

Kαι μάλιστα μέχρι και την Κυριακή (12/12) υπάρχει μία σούπερ προσφορά* στη συγκεκριμένη ρουλέτα για να κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο!

Christmas Calendar: Κάθε μέρα ένα δώρο* στη Stoiximan έως 2/1!

Οι γιορτές ήρθαν… νωρίτερα στη Stoiximan χάρη στο Christmas Calendar. Aπό τις 6 Δεκεμβρίου έως και τι 2 Ιανουαρίου σε περιμένει κάθε μέρα ένα ξεχωριστό δώρο*!

Εντυπωσιακά Game Shows, 230+ τραπέζια Live Casino με ρουλέτες & blackjack αλλά και κορυφαία τουρνούα συνθέτουν ένα συναρπαστικό κόσμο γεμάτο δράση στη Stoiximan που κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο!

Kαι όλα αυτά με άμεσες πληρωμές και συνεχείς προσφορές* που δεν σταματούν ποτέ, όπως αυτή του Christmas Calendar με ένα ξεχωριστό δώρο* κάθε μέρα έως και τις αρχές του 2022!

Christmas Calendar: Κάθε μέρα ένα ξεχωριστό δώρο* έως 2/1!

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς τα Lucky Rounds έφτασαν σε… Christmas Edition, με τα μέλη της Stoiximan να διεκδικούν κάθε μέρα ένα σούπερ έπαθλο εντελώς δωρεάν*!

Φυσικά, το Live Casino… μιλάει και ελληνικά με αποκλειστικά τραπέζια για τα μέλη της Stoiximan σε Live Blackjack & Live Roulette με Έλληνες dealers, στα οποία υπάρχει και προσφορά* κάθε Σαββατοκύριακο!

Lucky Rounds και όλες οι προσφορες* της Stoiximan εδώ!

*​Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις.

Licensed and controlled by Sony Pictures Television. ©2021 CPT Holdings.,Inc. All Rights Reserved