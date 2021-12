Champions League: Μάχη στον 2ο όμιλο με 3.00 & 3.50

Θρίλερ την Τρίτη στον 2ο όμιλο του Champions League με τις Πόρτο, Μίλαν και Ατλέτικο να παλεύουν για την 2η και την 3η θέση που δίνουν ευρωπαϊκή συνέχεια!

Η Λίβερπουλ έκανε... παρέλαση με 5/5 ως την πρώτη θέση του 2ου ομίλου, οι υπόλοιποι ωστόσο βράζουν στο ίδιο ζουμί. Πόρτο 5 βαθμοί, Μίλαν και Ατλέτικο από 4, μπαίνουν στα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής ψάχνοντας το εισιτήριο πρόκρισης από την δεύτερη θέση.

Η Μίλαν υποδέχεται τη Λίβερπουλ και μοναδικό ζητούμενο είναι η νίκη. Αν έχει ένα θεωρητικά πλεονέκτημα η ιταλική ομάδα, αυτό έγκειται στο γεγονός πως η αντίπαλος της είναι εντελώς αδιάφορη βαθμολογικά και το βαρύ πρόγραμμα αναμένεται να την αναγκάσει σε ροτέισον.

Αυτό δεν σημαίνει πως η Λίβερπουλ θα είναι αδιάφορη και στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο όσο να 'ναι η συγκέντρωση δεν μπορεί να βρίσκεται στο 100%. Επιπλέον οι παίκτες έχουν πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τους την διαχείριση της κούρασης αλλά και τον φόβο ενός τραυματισμού. Και μοιραία δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ρισκάρουν στο χορτάρι.

Για τους 'ροσονέρι' το ματς είναι τελικός και οι τρεις βαθμοί απαραίτητοι για τον στόχο τους, πάντα σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του Πόρτο - Ατλέτικο. Η Λίβερπουλ έχει πετύχει από νωρίς την πρόκριση στους 16 και εύλογα θα ρίξει το βάρος στο πρωτάθλημα το επόμενο διάστημα.

Η Μίλαν θα στηριχθεί στους πιο έμπειρους παίκτες της σε αυτή την προσπάθεια και η νοοτροπία νικητή του Ιμπραχίμοβιτς θα παίξει τον ρόλο της. Ο Σουηδός έχει και τον όγκο και την ποιότητα αλλά και την οξυδέρκεια να ηγηθεί της επιθετικής γραμμής. Να σκοράρει ο Ιμπραχίμοβιτς και να κερδίσει η Μίλαν σε απόδοση 3.00 στη Stoiximan.

Πόρτο και Ατλέτικο θα δώσουν τη δική τους μάχη στην Πορτογαλία. Μπορεί οι γηπεδούχοι να είναι στο +1 αλλά δεν μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια στο σενάριο της ισοπαλίας. Το μόνο που θα τους εξασφάλιζε 100% είναι η 3η θέση. Ομοίως και οι 'ροχιμπλάνκος' έχουν μπροστά τους έναν μονόδρομο. Μόνο οι τρεις βαθμοί μπορούν να φέρουν πρόκριση.

To ξεκίνημα της αναμέτρησης θα είναι αναγνωριστικό, το αυτί στημένο και στο Μιλάνο, Πόρτο και Ατλέτικο θα πάρουν η μια τα μέτρα της άλλης πριν προχωρήσουν σε οποιοδήποτε ρίσκο. Μοιραία ωστόσο το ματς θα ανάψει προϊόντος του χρόνου και βάσει της κρισιμότητας του, η δράση θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Το over 1,5 γκολ & over 4,5 κόρνερ του δεύτερου ημιχρόνου, σε απόδοση 3.90 στο MatchCombo της Stoiximan.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.