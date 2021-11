Με στόχο ένα ακόμη απόλυτο

Διαδοχικά ταμεία τις τελευταίες ημέρες. Διαβάστε τις σημερινές προβλέψεις της συντακτικής ομάδας του Betmarket.gr.

Κάτι λιγότερο από 10’ χρειάστηκαν για να επιβεβαιωθεί η χθεσινή μας πρόβλεψη στην αναμέτρηση των Ιωαννίνων, με το goal/goal να διπλασιάζει!

Δεύτερο σερί απόλυτο για την στήλη, μετά και το ταμείο της Πέμπτης στο Europa League. Σήμερα, Κυριακή, το πρόγραμμα παραμένει πλούσιο και οι πιθανές επιλογές αρκετές.

Προτού προχωρήσουμε στις Κυριακάτικες προτάσεις, να σημειώσουμε πως μπορείτε να επισκέπτεστε καθημερινά το BetMarket.gr για να μάθετε τα πάντα για το διαδικτυακό στοίχημα στην Ελλάδα. Τι είναι η προπληρωμένη κάρτα Paysafe και γιατί είναι ο δημοφιλέστερος τρόπος κατάθεσης στις στοιχηματικές; Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά.

Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της Ημέρας

Καυτά… τετ-α-τετ σε Ελλάδα και Αγγλία. Τα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Αρης στην Θεσσαλονίκη, Νάπολι – Λάτσιο στην Νάπολη και Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο μαγνητίζουν τα βλέμματα.

Στην Ελληνική SuperLeague Interwetten το πρόγραμμα ανοίγει η αναμέτρηση του Φαλήρου, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βόλο. Την ίδια ώρα αγωνίζεται ο νεοφώτιστος Ιωνικός στην Κρήτη με τον ΟΦΗ και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις βραδινές αναμετρήσεις: Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ-Αρης.

Οι αναλύσεις της Ημέρας

Η Μπρέντφορντ αρέσκεται στο επιθετικό παιχνίδι κάτι που φαίνεται και από τα πρόσφατα αποτελέσματά της. Η Εβερτον είναι ομάδα που επιθετικά έχει δυνατότητες, αλλά «πονάει» στην άμυνα, με τις απουσίες να παίζουν σημαντικό ρόλο. Aμφότερες θα κυνηγήσουν το τρίποντο το οποίο και αγνοούν αρκετές αγωνιστικές, κάτι που δίνει χώρο προς παιχνίδι με τα γκολ. Το goal/goal στο 1.85.

Το Μπορντό – Μπρεστ είναι ένα παιχνίδι που όποιος δει τα πρόσφατα αποτελέσματα των ομάδων κυκλώνει το over. Η Μπορντό έχει τρία συνεχόμενα over 5,5, ενώ η Μπρεστ έχει σκοράρει και στα 14 φετινά της παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Στο 3.6 ο μέσος όρος γκολ στα παιχνίδια της γηπεδούχου, στο 2.9 εκείνος για τη φιλοξενούμενη. Tο over συγκεντρώνει καλές πιθανότητες.

Οι επιλογές του Betmarket

Μπρέντφορντ - Εβερτον

Επιλογή: goal/goal

Απόδοση: 1.85

Μπορντό - Μπρεστ

Επιλογή: goal/goal+over

Απόδοση: 2.05

«Το παραπάνω κείμενο αποτελεί τη στοιχηματική πρόταση της ημέρας και δεν αποτελεί προτροπή παιχνιδιού».