Με την αύρα του Τσάβι στο 6.00 η Μπαρτσελόνα

Επιστρέφει η δράση στο Champions League με δύο παιχνίδια της Τρίτης (23/11) να κόβουν την ανάσα!

Ξεκίνημα από το 'Estadio de la Ceramica' και την αναμέτρηση της Βιγιαρεάλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι δύο τους ισοβαθμούν στους 7 στην κορυφή του Group F, με την Αταλάντα στην 3η θέση να καραδοκεί στους 5 βαθμούς. Επομένως η μεταξύ τους αναμέτρηση είναι οριακού χαρακτήρα και το αποτέλεσμα μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις στον όμιλο.



Η πορεία της Βιγιαρεάλ στη La Liga προκαλεί ερωτηματικά. Και αυτό γιατί η βαθμολογία είναι δυσανάλογη με την εικόνα της. Θα έπρεπε να βρίσκεται πολύ ψηλότερα από την 12η θέση, ωστόσο αν κάτι της στοιχίζει βαθμούς αυτή είναι η δυσκολία να μετατρέψει σε γκολ την ανωτερότητα της. Ελέγχει τα παιχνίδια, είναι από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο στο build up από χαμηλά, αλλά αδυνατεί να 'σκοτώσει' τα ματς.



Σοβαρές οι εξελίξεις στους 'κόκκινους διαβόλους'. Παρελθόν ο Σόλσκιερ μετά τον διασυρμό στην έδρα της Γουότφορντ, που σηματοδότησε την τέταρτη ήττα της Γιουνάιτεντ στα πέντε τελευταία παιχνίδια της στην Premier League. Ο Νορβηγός τεχνικός δεν μπορούσε να κουμαντάρει το ρόστερ του και μοιραία είδε την πόρτα της εξόδου. Ο Κάρικ ανέλαβε ως caretaker manager, προ των πυλών του 'Old Trafford' ο Ζιντάν.



Εξαιρετικά δυσκολοκατάβλητη ομάδα η Βιγιαρεάλ, αδικεί τον εαυτό της, αλλά δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση να την βάλεις από κάτω. Η αποχώρηση του Σόλσκιερ βάζει τέλος και στις όποιες δικαιολογίες των παικτών της Γιουνάιτεντ, που αναμένεται να εμφανιστεί περισσότερο αποφασιστική στο ματς. Η κρισιμότητα του αγώνα είναι τέτοια, που αναπόφευκτα πρώτο μέλημα των δύο ομάδων είναι η αποφυγή της ήττας.



Ειδικά για τους 'κόκκινους διαβόλους' ο βαθμός θα είναι ιδανικός, καθώς την τελευταία αγωνιστική θα έχουν την ευκαιρία να σφραγίσουν την πρόκριση αντιμετωπίζοντας την Γιουνγκ Μπόις στην έδρα τους. Η συνδυαστική επιλογή X & G/G για την αναμέτρηση στο 'Estadio de la Ceramica' στο 3.75 της Stoiximan.



Ματς πρόκρισης και στο 'Camp Nou' ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Μπενφίκα. Η Μπάγερν έχει 'καθαρίσει' με την πρωτιά, δεύτεροι οι 'μπλαουγκράνα' με 6 βαθμούς και τρίτοι οι 'αετοί' της Λισαβόνας με 4. Η μεταξύ τους αναμέτρηση στη Βαρκελώνη είναι κρίσιμη ειδικά για τους γηπεδούχους. Δεν μπορεί να σκέφτεται την ισοπαλία η Μπαρτσελόνα, που τελευταία αγωνιστική πάει στο Μόναχο, ενώ είχε ηττηθεί με σκορ 3-0 από τη Μπενφίκα στην Πορτογαλία...



Με τον Τσάβι πλέον στον πάγκο αντί του Κούμαν, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ θετικό hype στο στρατόπεδο των Καταλανών. Υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία στα αποδυτήρια, ο κόσμος αναθάρρησε και η παρουσία του Τσάβι αποτελεί εχέγγυο σύμπνοιας.



Το ματς ωστόσο δεν θα είναι εύκολο, ενώ η κρισιμότητα του ενδεχομένως να οδηγήσει σε ένα αναγνωριστικό παιχνίδι για αρκετό διάστημα. Το μομέντουμ πάντως είναι υπέρ της Μπαρτσελόνα, με την επιλογή Χ ημίχρονο – 1 τελικό & under 3,5 γκολ σε απόδοση 6.00 στη Stoiximan.

