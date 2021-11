Ο Ζότα με 6.00 στο Anfield, ντέρμπι με Stoiximan Master έως 50.000€ εντελώς δωρεάν*

Σάββατο με έναρξη στο Stoiximan Master και σπουδαία αναμέτρηση στο Λίβερπουλ για την Premier League!

Το Stoiximan Master στη σέντρα και αυτό το Σάββατο με 6 αναμετρήσεις στις οποίες καλείσαι να μαντέψεις το σκορ, με προθεσμία συμμετοχής στις 14:25.

WEEKLY EDITION 20-21/11

Λέστερ vs Τσέλσι

Λάτσιο vs Γιουβέντους

Λίβερπουλ vs Άρσεναλ

Μάντσεστερ Σίτι vs Έβερτον

Ίντερ vs Νάπολι

Ατρόμητος vs ΠΑΟΚ

Όποιος βρει και τα 6 σκορ, κερδίζει 50.000€ εντελώς δωρεάν*! Σε περίπτωση που περισσότεροι κάνουν το 6 στα 6, το χρηματικό έπαθλο θα αποδίδεται αυτούσιο σε όλους! Δηλαδή ο καθένας θα κερδίσει 50.000€ εντελώς δωρεάν*! Έπαθλα συνολικής αξίας 500€ θα δοθούν αυτούσια και σε όσους έχουν 5 σωστές προβλέψεις, ενώ έπαθλα συνολικής αξίας 50€ αυτούσια σε όσους κάνουν το 4 στα 6.

Stoiximan Master: Διεκδικείς κάθε εβδομάδα έως 50.000€ εντελώς δωρεάν* & έως 10.000€ εντελώς δωρεάν* σε ένα παιχνίδι!

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κατάθεση ή συμμετοχή στα παίγνια.

Ο Ζότα βγαίνει μπροστά στο Anfield

Το σημαντικότερο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής στην Premier League διεξάγεται το απόγευμα του Σαββάτου στο 'Anfield'. Μετά την ήττα από Γουέστ Χαμ, τα περιθώρια έχουν στενέψει για τη Λίβερπουλ. Στην 4η θέση οι 'κόκκινοι' και στο -4 από την πρωτοπόρο Τσέλσι, θέλουν να επιστρέψουν στα τρίποντα για να διατηρήσουν επαφή με την κορυφή. Πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλοπ. Φιρμίνο και Τζόουνς εκτός μάχης, αμφίβολοι οι Γκόμες, Χέντερσον, Κεϊτά, Μανέ, Μίλνερ και Ρόμπερτσον!

Η Άρσεναλ είναι ίσως η πιο φορμαρισμένη ομάδα στο Νησί. Μετά τη συντριβή στις 28 Αυγούστου από την Μάντσεστερ Σίτι, η ομάδα του Αρτέτα τρέχει ένα αήττητο σερί 8 αγώνων και κατάφερε να σκαρφαλώσει ως την 5η θέση με 20 βαθμούς! Μεγάλη η πρόκληση για τους Λονδρέζους στο 'Anfield', όμως η διαφορά ποιότητας παραμένει σημαντική.

Η άμυνα της Άρσεναλ θα επικεντρωθεί στον... υπερηχητικό φέτος Σαλάχ, ωστόσο ο Αιγύπτιος επιθετικός δεν είναι η μοναδική απειλή για την εστία του Ράμσντεϊλ. O Ντιόγο Ζότα είναι πάντα σε εγρήγορση, έχει ποικιλία στις κινήσεις και τις εκτελέσεις του, παίζει ιδανικά το παιχνίδι προσαρμογών και εκτελεί άριστα σε πρώτο χρόνο.

