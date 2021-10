Εμβόλιμη αγωνιστική σε Ιταλία και Ισπανία, νοκ άουτ παιχνίδια στα Κύπελλα Ελλάδας και Γερμανίας

Δυνατό πρόγραμμα στα μέσα της εβδομάδας με πολλές προσφορές από το Pamestoixima.gr.

Η δράση συνεχίζεται στα μέσα της εβδομάδας με αγώνες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και κυπέλλων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμβόλιμη αγωνιστική στη Serie A και τη La Liga, καθώς και νοκ άουτ παιχνίδια στα Κύπελλα Ελλάδας και Γερμανίας και το League Cup Αγγλίας.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλα τα ματς. Οι αγώνες Χετάφε-Θέλτα (σήμερα, 22:00), Μίλαν-Τορίνο (Τρίτη, 21:45), Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (Τετάρτη, 19:00) και Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης (Πέμπτη, 22:30) παίζονται με 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους.

Κάθε ημέρα τριάδες και πολλαπλά σκορ

Συνεχίζεται και η προωθητική ενέργεια «October F3st» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καθημερινά προσφέρονται ακόμα από το Pamestoixima.gr τριάδες και πολλαπλά σκορ για επιλεγμένους αγώνες.

Σήμερα προσφέρονται τα πολλαπλά σκορ 2-0, 1-1 και 0-2 για τον αγώνα Χετάφε-Θέλτα, με τον οποίο ολοκληρώνεται η 10η αγωνιστική της La Liga, καθώς και η τριάδα με τα Over 4,5 κόρνερ της Χετάφε, τα Over 1,5 γκολ της Μπράγκα στο ματς με τη Ζιλ Βιθέντε και τα Over 4,5 κόρνερ της Μπαβίστα στον αγώνα με την Μπελενένσες.

Διπλή αγωνιστική στην Euroleague

Στο μπάσκετ γίνεται διπλή αγωνιστική αυτή την εβδομάδα στη Euroleague. Οι δύο ελληνικές ομάδες αγωνίζονται εντός έδρας.

Απόψε (21:00) ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Άλμπα Βερολίνου και αύριο (21:00) ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ φιλοξενεί την Αναντολού Εφές. Θα ακολουθήσουν την Πέμπτη (21:00) το παιχνίδι Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ και την Παρασκευή (21:00) ο αγώνας Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Βιλερμπάν.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει 0% γκανιότα και στα 4 παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους.

Στο Pamestoixima.gr θα βρείτε και τις ειδικές αγορές Cross Sports, τον στοιχηματισμό δηλαδή σε υποθετικά στοιχήματα τα οποία συνδυάζουν ομάδες και αθλητές από διαφορετικά σπορ.